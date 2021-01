Postfaktizität & Halbwahrheiten

Oxfam-Bericht

Montag, 25. Januar 2021 dlf ) - Die Corona-Pandemie verschärft einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge weltweit die soziale Ungleichheit. Laut Oxfam konnten die 1.000 reichsten Menschen ihre Verluste in der Krise in nur neun Monaten wettmachen. Bei den Ärmsten könne es dagegen mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis sie sich von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt hätten. sz ) - Mit Wucht trifft die Pandemie die Ärmsten der Welt - während die Börsenkurse schon wieder steigen. Die Seuche verschärft so die globale Ungleichheit. Kinder trifft es besonders. faz ) - Der österreichische Universalkünstler Arik Brauer ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Hauptvertretern der Wiener Schule des Phantastischen Realismus und war Mitbegründer des Austropop. faz ) - Ihr Gedicht bewegte nicht nur Amerikaner: Amanda Gormans "The Hill We Climb" steht in der Tradition von amerikanischem Rap und Slam Poetry und ist schwierig zu übersetzen. Wir veröffentlichen zwei für die F.A.Z. angefertigte Übertragungen ins Deutsche. dlf ) - Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die landesweiten Demonstrationen in Russland für die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny. Außerdem wird die aktuelle Corona-Strategie der Bundesregierung kommentiert. dlfk ) - Warum tauchen Jugendliche in den Berichten zur Coronapandemie kaum auf, fragt die TAZ und berichtet davon, dass die Jugendlichen derzeit darauf reduziert werden, im Homeschooling zu funktionieren. Nach ihrem Lebensgefühl fragt keiner. dlfk ) - Wenn es keine Idee des Fortschritts gibt, kann auch keiner walten. Trotzdem sah Adorno im westlichen Fortschrittsglauben eine große zivilisatorische Gefahr. Seine Mahnungen könnten aktueller kaum sein, meint der Philosoph Armen Avanessian. dlfk ) - Von Margarete Wohlan, Henryk Gericke und Thomas ThyssenDie Punks im Osten sind ein wenig bekanntes Kapitel der DDR-Geschichte. Ähnlich wie bei den westdeutschen Punks sorgte ihr Zweifeln für Ächtung. Allerdings mit schwerwiegenden Folgen. dlfk ) - Der Hype um die Audio-Plattform Clubhouse könnte größer kaum sein. Wer es schließlich rein schafft, fühlt sich wie auf einer großen Party und plaudert ungezwungen drauf los. Aber jeder kann zuhören, warnt Journalist Richard Gutjahr. dlfk ) - Auch 25 Jahre nach ihrem Tod am 25. Januar 1996 bleibt Ruth Berghaus eine Ikone des Regietheaters. Die Schülerin von Gret Palucca und Bert Brecht setzte Akzente auf der Opernbühne und als Leiterin des Berliner Ensembles. In "ihrer" DDR wurde sie hofiert und ausgegrenzt zugleich. dlfk ) - In Zeiten verstärkter Digitalisierung haben rund 1000 Menschen die Bibel noch einmal abgeschrieben - von Hand. Die Idee entstand im ersten Corona-Lockdown, nun ist das Werk fast fertig. Den Initiatoren ging es dabei nicht nur um Zeitvertreib. dlfk ) - Jedes Jahr verlieren die beiden großen christlichen Kirchen Hunderttausende Mitglieder. Doch wer füllt das ethische Vakuum, dass dadurch entsteht? Der Schriftsteller Martin Ahrends glaubt nicht, dass sich so schnell Ersatz für die Kirchen findet. dlfk ) - Der Schriftsteller und Journalist Benjamin Maack erzählt seine Psychiatrie- und Krankengeschichte als Hörspiel. Seine Depression zeigt er in ihrer Unbarmherzigkeit und auch in ihren tragikomischen Momenten. dlfk ) - Die heute in Linz lebende chinesische Komponistin Yiran Zhao zoomt in ihren Arbeiten auf kleinste Details: auf den Wimpernschlag oder auf die unmerkliche Wendung einer Hand. Diese Minimalbewegungen finden Eingang in ihre Partituren für Musiker und Performer. dlfk ) - Musik zur Offenbarung des Johannes: Das haben sich nicht viele Komponisten getraut. Die wohl bedeutendste Vertonung der Apokalypse schrieb der österreichische Spätromantiker Franz Schmidt. Sein "Buch mit sieben Siegeln" ist ein meisterhafter Solitär. dlfk ) - Wie gelingt die Balance von Ich und Wir? Welche Gesellschaftsform kommt mit der Spannung zwischen Autonomie und Integration am besten zurecht? Der Philosoph Arnd Pollmann hat dafür das Leitbild einer Pizza: vielfältig belegt, mit krossem Rand. dlfk ) - Deutschland habe keine zivilreligiöse Tradition wie die USA, so der Historiker Thomas Großbölting. Der Staat könne jedoch Religionen und andere zivilgesellschaftliche Impulse aktivieren. Aber zugleich bestehe die Gefahr von Parallelwelten. dlfk ) - "Er wird immer der große Larry King sein, der die Welt zusammenbrachte", erinnert sich Journalistin Bettina Lüscher an den legendären CNN-Talkmaster. In "Larry King Live" interviewte er alle, die Rang und Namen hatten. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.Bettina Lüscher im Gespräch mit Jana Münkel