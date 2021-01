Freitag, 22. Januar 2021 dlf ) - Themen sind die Gestaltung des transatlantischen Verhältnisses unter US-Präsident Biden, die Erläuterungen der Kanzlerin zum Corona-Krisenmanagement und der Videogipfel der Regierungschefs der EU-Staaten über den weiteren Kurs in der Pandemie. mono ) - Theresia Enzensberger nimmt in ihrer Monopol-Kolumne jeden Monat für uns ein aktuelles Nachrichtenbild ikonografisch auseinander. Am Donnerstag spricht die Schriftstellerin in einer Online-Veranstaltung des Museums Marta Herford über "trügerische Pressebilder" mono ) - Die US-Künstlerin Adrian Piper (72) erhält den Goslarer Kaiserring 2021. Sie habe seit Mitte der 60er Jahre die amerikanische Konzeptkunst maßgeblich mitgeprägt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt Goslar dlfk ) - Ihr Auftritt machte Eindruck: Amanda Gorman trug bei der Amtseinführung Joe Bidens als US-Präsident ein Gedicht vor. Sie ist nicht die einzige Frau, von denen sich die Literaturagentin Elisabeth Ruge eine Zeitenwende in den USA verspricht.Elisabeth Ruge im Gespräch mit Anke Schaefer faz ) - Präsident wurde er zwar wieder nicht, trotzdem war Bernie Sanders zumindest im Netz der eigentliche Star der Amtseinführung - dank seiner Fäustlinge. Seine Fans kennen die schon länger. dlfk ) - Der Berufstaucher Christian Hüttner hat sechs Verschlüsselungsmaschinen der Nazis aus der Ostsee geborgen. Dass deren Code geknackt wurde, war von großer Bedeutung im Zweiten Weltkrieg. Heute sind die Enigmas gut erforscht. Von Tomma Schröder<--- dlfk ) - Mindestens acht ermordete Journalisten allein im letzten Jahr: In Afghanistan wird regelmäßig Jagd auf Medienschaffende gemacht. Nach den Tätern fragt niemand. Emran Feroz fordert die internationale Gemeinschaft auf, hier nicht tatenlos zuzusehen. dlfk ) - Immer neue Einschränkungen des Lebens und dazu noch die Mutanten: Entgegen aller Hoffnungen zieht sich die Pandemie. Kultur im Netz tröstet nicht mehr richtig, doch was dann? Wir fragen die Autorin Simone Buchholz und den Philosophen Krisha Kops. radio ) - Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. Und Alternativen zum Kapitalismus füllen seit Jahren die Bücherregale. Doch politisch tut sich wenig. Warum ist das so? Und wie gelingt die Flucht aus Moneyland? dlfk ) - Ivana Sokola bekommt für ihr Theaterstück "kill baby" den Kleist-Förderpreis. Die 17-jährige Protagonistin Kitty wohnt in einem Plattenbau und ist schwanger. Wird sie ihr Kind behalten oder nicht? Die Antwort darauf entscheidet über ihre Zukunft.Ivana Sokola im Gespräch mit Gabi Wuttke