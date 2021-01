Ofenkartoffel

D

ie Frau, die allen die Show stahl

Donnerstag, 21. Januar 2021(d lf ) - Die Kommentare befassen sich mit dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten: Joe Biden ist am Kapitol zum 46. US-Präsidenten vereidigt worden. Ein weiteres Thema ist der verlängerte Lockdown wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen in Deutschland. dlf ) - An diesem Tag bestimmt nur ein Thema die Kommentare der Zeitungen weltweit: die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. bm ) - Bücher und Autoren in der ZEIT und im Freitag dlfk-audio - 4:09 min ) - Von Ulrike Timm dlfk ) - Vor 100 Jahren kam Charlie Chaplins Stummfilm "The Kid" in die Kinos. Der Film um ein Findelkind lasse heutige Blockbuster blass aussehen, schreibt die Süddeutsche Zeitung - und feiert eine Teekanne mit Saugaufsatz. dlfk-audio- 7:19 min ) - Autor/in Sasa StanisićAmanda Gorman ist die Entdeckung des Tages hbl ) - Lady Gaga sang die Nationalhymne, Garth Brooks "Amazing Grace", aber die Entdeckung dieses Tages war eine 22-jährige Poetin und Aktivistin gegen Polizeigewalt aus Los Angeles: Amanda Gorman . Die Vision Bidens hat sie in das eigens verfasste Gedicht "The Hill We Climb" gewoben, das Unterrichtsstoff werden sollte - egal, ob Homeschooling oder Präsenzunterricht. "If we merge mercy with might / and might with right / then love becomes our legacy / and change our children's birthright", heißt es da.She is a committed activist who works on the local, national, and international levels to support girls' education and empowerment. Amanda's activism and poetry have been featured on the Today Show, PBS Kids, and CBS This Morning, and in The New York Times, Vogue, Essence, and O, The Oprah Magazine. She is also the author of the forthcoming picture book Change Sings illustrated by #1 New York Times bestselling illustrator Loren Long. After graduating from Harvard University, she now lives in Los Angeles. Please visit theamandagorman.com. The Hill We Climb <--- Change sings sp ) - Sie war der heimliche Star der Amtseinführung von Joe Biden: Amanda Gorman. Welchen Einfluss der Sturm auf das Kapitol spielte und was die Dichterin bewirken wollte, erklärt sie im CNN-Interview.