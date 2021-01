Abgrund der Ent-Solidarisierung

YouTube deletes

Mittwoch, 13. Januar 2021(d lf ) - Im Mittelpunkt der Kommentare steht der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder zu einer Corona-Impfpflicht für Pflegepersonal. Außerdem geht es um die zögerliche Auszahlung der Novemberhilfen für Unternehmen, die wegen des Lockdowns schließen mussten. Auch das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump beschäftigt die Kommentatoren. ever ) - A new video on the president's account violated YouTube policy on inciting violenceYouTube has removed a new video uploaded to President Trump's account for violating the company's content policies on inciting violence. The account has also been issued a "strike" and is unable to upload new content for at least a week. It's presently unclear exactly which video prompted the action on Trump's account, or what the offending material was. YouTube declined to provide specific details on the video's content. 3sat-video ) - Nach dem Angriff auf das US-Kapitol geht Twitter verstärkt gegen rechte Verschwörungsideologen der QAnon-Bewegung vor. Das US-Unternehmen löschte mehr als 70.000 Konten der Bewegung, die den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Trump ist derweil bei den großen Plattformen weiter gesperrt. Wir sprechen mit Markus Beckedahl, Chefredakteur von "Netzpolitik", über die sozialen Netzwerke als politische Akteure. nt ) - Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Warum das Theater sich jetzt entscheiden muss, wie es sein willUnsere Anmoderation: Bei Wechseln an der Spitze eines Theaters muss meist ein Großteil des Ensembles gehen. Auch in Corona-Zeiten, wenn die Spieler*innen kaum Chancen auf Anschluss-Jobs haben. Ganz normal? Ja, ganz normal in einem System, das Künstler*innen als Arbeitsmaterial versteht, kritisiert Regisseur Tim Tonndorf. 3sat-video ) - Wie steht es um die Rolle der Frau auf und hinter den Bühnen deutschsprachiger Theater? Die Kulturdokumentation "THEATER.MACHER.INNEN" begibt sich auf eine vielschichtige Spurensuche. bm ) - Berufung auf die Gastprofessur für deutschsprachige Poetik der Stiftung Preußische Seehandlung an der FU sz ) - Die deutsche Botschaft in Washington schickt einen Bericht nach Berlin: Die Republikaner seien in einer "Existenzkrise", das Land am "Tiefpunkt". Die US-Regierung ist ganz offensichtlich in Auflösung begriffen. Von Hubert Wetzel zeit ) - Der Sturm auf das Kapitol war gedanklich gut vorbereitet: Rechte US-Intellektuelle fantasieren seit Langem vom Umsturz. Dessen Ziel soll die Rettung der Demokratie sein.Von Thomas Assheuer ntv ) - Der Payment-Spezialist Square von Twitter-Chef Dorsey erlebt einen wahren Höhenflug an der Börse. Punkten kann die Cash App mit ihrem coolen Image. Jetzt will das Unternehmen schnell expandieren. Dorsey soll mit Rapper und Produzent Jay-Z über einen konkreten Deal verhandeln. golem ) - Nutzer, die den neuen Geschäftsbedingungen und der neuen Datenschutzerklärung nicht bis zum 8. Februar zustimmen, können Whatsapp nicht weiter verwenden.Verwirrung um neue WhatsApp-Richtlinien sp ) - Wer WhatsApp nutzt, muss neuen Regeln zustimmen - andernfalls funktioniert die Chat-App in wenigen Wochen nicht mehr. Doch sind die Anpassungen wirklich so drastisch und neu, wie man es vielerorts liest? sz ) - SPD-Arbeitsminister Heil will, dass Corona-Regelungen zum Besitzstand der Betroffenen dauerhaft gelten. Union und FDP sind dagegen. stand ) - Im Projekt Digital Twin Ocean sollen sämtliche Daten zu den Weltmeeren zusammengeführt werden, um die Auswirkungen der Erderwärmung zu simulieren