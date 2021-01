"Blogdown"

Donnerstag, 14. Januar 2021In den Medien bm ) - Umgeblättert heute - mit einem Beitrag "gegen die fatale Sehnsucht nach der geschlossenen Gesellschaft"BUCHHANDELAus KNV Zeitfracht wird Zeitfracht. Das Logistik-Unternehmen setzt voll auf Integration des Betriebs in seine Gruppe und streicht drei Buchstaben.Trotz aller Probleme im vergangenen Jahr verzeichnet auch der französische Buchhandel weniger Verluste für 2020 als zu Beginn erwartet: Denn die Leselust bei der Bevölkerung ist groß.VERLAGELibri will bei Rabattforderungen offenbar die Daumenschrauben bei Diogenes anziehen - und liefert keine Bücher des Schweizer Verlags mehr aus. Bei Buchhandlungen taucht die Meldenummer 88 auf: "Konditionsänderung durch den Verlag, führen wir nicht mehr".LITERATUR"Book Aid" helps to get books donated by publishers to where they are needed - to students disadvantaged by the lockdown, but also to refugee camps.AUTORINNEN UND AUTORENViele Autor*innen schreiben an ihren Werken, wenn alle anderen schlafen. Doch wie schreibt es sich in der nächtlichen Stille?RECHTLICHES & POLITIKAm 6. Januar waren rund 200 regierungskritische Aktivist*innen in Hongkong verhaftet worden - die Polizei beginnt nun mit ihren Untersuchungen.AUSZEICHNUNGEN & PREISEDie Lyrikerin Monika Rinck wird mit dem Berliner Literaturpreis ausgezeichnet.Bis März können sich Verlage, deren Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro liegt, für den Hessischen Verlagspreis bewerben.For her commitment to freedom of expression, Tsitsi Dangarembga is honoured by the PEN Writers' Association with the 2021 Pen Award.VERANSTALTUNGEN boersenblatt.net : LPenguin Random House setzt seine digitale Veranstaltungsreihe #readntalk fort. Bis Mai können Buchhandlungen dabei sein. bgl ) - Zwischen Real- und Idealpolitik: Das Dilemma von Barack Obamas Politik zeigt sich auch in seinem ersten autobiographischen Bericht: Er will es einfach allen recht machen."Der Titel könnte patriotischer nicht sein: "Ein verheißenes Land". Im (kurzen) Vorwort erklärt Obama, warum für ihn die USA immer noch diese Zuweisung verdient. Die Vokabel des "amerikanischen Traums" verwendet er zwar nicht direkt, aber sie wird feierlich umschrieben. Und Obama kann auch Pathos, wenn er davon spricht, "die Möglichkeit von Amerika" nicht aufzugeben, und zwar "um der gesamten Menschheit willen". Denn die amerikanische Demokratie taumele, so der Befund der Gegenwart (August 2020; 178.000 Pandemie-Tote in den USA) "am Rand einer Krise". Die jüngsten Bilder verstärken diese Diagnose." Von Lothar Struck<--- bestellen bm ) - Die Verleger-Blicke in den Editorials der aktuellen Vorschauen wollen wir weiter mit Ihnen teilen, die Serie "Aus der Werkstatt der Verlage" geht deshalb in loser Folge weiter. Heute das Editorial von Residenz-Verlegerin Claudia Romeder: bm ) - Gestern Abend hat das Gerücht auch uns erreicht: Libri habe nach mehreren erfolglosen Konditionenverhandlungen Diogenes ausgelistet. dlf ) - Inspiriert von den filmischen Schnitttechniken Sergej Eisensteins zeichnete John Dos Passos in seiner Roman-Collage "Manhattan Transfer" ein Porträt New Yorks als Ort der Verheißung und des Grauens. Das Buch prägte die Literatur des 20. Jahrhunderts mit. Am 14. Januar 1896 wurde sein Autor geboren. Von Christian Linder mdr ) - Spannung plus Psychologie: das ist das Erfolgsgeheimnis der Patricia Highsmith. Als Krimi-Autorin hat sie die Grenzen des Genres neu gezogen bzw.: sie hat sie niedergerissen. Zum 100. Geburtstag sprechen wir über die Romane, die Verfilmungen sowie über das Leben der P. Highsmith. Mit Gesprächen bzw. Beiträgen mit/ von Zoe Beck, Stefan Maelck und Thomas Hartmann. dlfk ) - Rachilde war der männliche Künstlername der Französin Marguerite Eymery. Ihren erotischen Debütroman "Monsieur Vénus", der nun zum ersten Mal auf Deutsch erscheint, schrieb sie 1884. Weil es um Transsexualität geht, kam die Autorin damals ins Gefängnis.<--- bestellen