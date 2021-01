Homeoffice Security

Börsenblatt-News

Dienstag, 12. Januar 2021

Umgeblättert heute: Eine Meerjungfrau im Ozean der Tränen

BUCHHANDEL

Um Werbung für sein Geschäft zu machen, verwandelt sich Buchhändler Alexander Bücken in den "Super-Bücher-Helden" - mit Erfolg.

Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels resümiert das vergangene Jahr: Die Lockdowns sorgten für große Umsatzeinbrüche und insgesamt einem Minus von 4,4 Prozent für 2020.

The Syndicat national de lédition published a new reading report: It shows that people in France read more in pandemic times - and that they read to have Input beside News.

VERLAGE

Als Reaktion auf das Verhalten des republikanischen Senators Josh Hawley gegenüber den Demonstranten vor dem Capitol zieht Simon & Schuster eine Buchveröffentlichung zurück.

Die Verlagsgruppe Oetinger führt eine CO2-Kompensation für die gesamte Buchproduktion ein. Leser können entscheiden, welche Projekte gefördert werden.

AUTORINNEN UND AUTOREN

Zum Tod der Lyrikerin Barbara Köhler spricht ihr Kollege Nico Bleutge über die Dichterin und ihre Werke.

Der Dichter verstarb mit 74 Jahren in seiner Wahlheimat Wien.

AUSZEICHNUNGEN & PREISE

Ab sofort können kleine und unabhängige Verlage sich für den Deutschen Verlagspreis 2021 bewerben. Die Frist geht bis zum 15. Februar.

VERANSTALTUNGEN

Am Donnerstag und Freitag (14./15. Januar) findet die future!publish 2021 statt, diesmal ausschließlich digital. Konzipiert man ein Digitalprogramm anders als eine Liveveranstaltung? Antworten von Mathias Voigt, Geschäftsführer der Agentur Literaturtest, die den Branchenkongress ausrichtet.

"Publishers Weekly" announced the digital book fair "US Book Show" to be held in May. It should replace the discontinued BookExpo and may also have a physical edition in the future.

Der stationäre Buchhandel verzeichnete aufgrund der Lockdowns sogar einen Umsatzrückgang von 12,8 Prozent

Die Jury der sprachkritischen Aktion hat das "Unwort des Jahres" 2020 bekannt geben. Auf welches fiel die Wahl? Und steht es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie?

Am 10.1.2021 jährte sich Bowies Tod zum 5mal. Er war drogensüchtig, pleite, und eine andere Rocklegende aß ihm den Kühlschrank leer. Was David Bowie dem Tagesspiegel 2002 über seine Berliner Jahre erzählte. David Bowie und Berlin - das war eine besondere Beziehung. Zum fünften Todestag des weltberühmten Künstlers publizieren wir hier das Gespräch aus dem Jahr 2002 noch einmal. Interview mit Lars von Törne.

geht an Christoph Heins und Rotraut Susanne Berners"Alles, was Du brauchst" - Eine wichtige Lebenslektion