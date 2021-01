Zwischen Leselust und Umsatzfrust

Hörtipps

Musiktipp I

19:30 Uhr - Ö1 - On Stage

Zeitgenössische Schubertiade: Franui & Die Strottern

Franui & Die Strottern bei Glatt & Verkehrt 2019





Musiktipp II

20:00 Uhr - NDR Kultur - Das Konzert

"Tango Argentino meets Tango Finlandia"

Werke von u.a. Piazolla, Unto Mononen, Kalle Elkomaa

WDR Radio Orchester Köln; Ltg.: Tuomas Hannikainen

Aufzeichnung des WDR vom 24. September 2013 im Klaus-von-Bismarck-Saal in Köln





Musiktipp III

20:03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur - In Concert

Live aus dem A-Trane in Berlin

Maria Baptist und Jan von Klewitz: "Facing Duality"





Musiktipp IV

20:04 Uhr - HR 2 - Konzertsaal

Klavierabend von Daniil Trifonov bei den Salzburger Festspielen

Werke von u.a. Berg, Prokofjew, Bartók, Copland, Messiaen, Ligeti, Stockhausen

(Aufnahme vom 28. August 2020 aus dem Haus für Mozart)





Musiktipp V

23:00 Uhr - kulturradio - Musik der Gegenwart

"Das Notos Quartett" mit Andreas Göbel





Hörtipp I

20:00 Uhr - ByteFM - Was ist Musik mit Klaus Walter

"Sie sind nicht alle schlecht. Altes und Neues von weißen alten Männern" Bad Timing. Es gibt bessere Tage als diese für eine Sendung mit Songs von weißen alten Männern. Ich versuche es trotzdem, in der Hoffnung, dass keine kompromittierenden Bilder aus dem Capitol auftauchen. Also: The Continous Story Of Billie & Bill & Other Stories. Starring: Vater und Sohn Earle, Louis Philippe



Hörtipp II

20:05 Uhr - Bayern2 - Hörspiel

"Der Doppelgänger" von Friedrich Dürrenmatt

Regie: Gustav Burmester NDR/BR 1961



Hörtipp III

22:00 Uhr - ByteFM - Rock the Casbah mit Burghard Rausch

"Best Of 2020 / Teil 1 (Favorite-Songs)" In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles und das Beste aus 2020 mit Elvis Costello, The Hu, Jaded Hearts Club, Paul McCartney, Die Toten Hosen, The Rolling Stones, Tame Impala, Pascal Bonnard, Bush, Psychedelic Furs, Cory Marks, Deftones und Fish.



Hörtipp IV

22:03 Uhr - SWR 2 - Essay

"Die ungeheure Entbehrlichkeit des Menschen" Adalbert Stifters anthropofugale Erzählkunst

Von Manfred Koch



Hörtipp V

23:30 Uhr - NDR Kultur Jazz - Round Midnight

"Sketches Of Spain" Der Flamenco-Jazz-Pionier Jorge Pardo

Moderation: Thomas Haak



TV-Tipp

20:15 Uhr - Verleugnung Spielfilm Großbritannien/USA/GB 2016 (Denial) | arte

22:25 Uhr - Chris the Swiss | 3sat

22:50 Uhr - Alltagsdroge Crystal Meth Der Rausch der Dunkelziffer | Das Erste

23:35 Uhr - Das Wikipedia Versprechen 20 Jahre Wissen für alle? | Das Erste





Lesart

Das dlfk-audio-Literaturmagazin

Moderation: Andrea Gerk



"Unheimlich nah"

Freiheitskampf unter Bewachung

(dlfk-audio) - Gespräch mit Johann Scherer



Buchhandels-Lockdown-Ideen

Superman ist ein Buchhändler aus dem Bergischen Land!

(dlfk-audio) - Von Cornelia Wegerhoff



Buchkritik

"Tagebuchblätter von Hiddensee" von Hanns Cibulka

(dlfk-audio) - Gespräch mit Helmut Böttiger



"Die unverstandenen Geschenke des Lebens" von Karin Schmitt

(dlfk-audio) - Von Andi Hörmann



Hörbuch

"Die Stille" von Don DeLillo

(dlfk-audio) - Von Tobias Wenzel



Nachruf

Lyrikerin Barbara Köhler ist tot

(dlfk-audio) - Erinnerungen von Nico Bleutge



Buchkritik

"Die Fallen des Multikulturalismus" von Cinzia Sciuto

(dlfk-audio) - von Marko Martin