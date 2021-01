Ja-ja-ja & nee-nee-nee?

Moin-Moin!

Donnerstag, 8. Januar 2021

8. Tag des Jahres, 737.800. der Zeitrechnung



Börsenblatt-News

BUCHHANDEL

boersenblatt.net: Wir haben das Vakzin

Die Buchwelt verfügt über einen Immunschutz gegen "Social Distance" - er ist sogar die Kernkompetenz der Branche, schreibt Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs in ihrem Neujahrsgruß.



stuttgartner-nachrichten.de: Umsatzminus im Buchhandel

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels meldet für 2020 ein Minus von 2,3 Prozent. Den ersten Lockdown habe der Buchhandel überstanden, der momentane zweite habe zum negativen Jahresergebnis geführt - und jetzt stehe ein weiteres schwieriges Jahr bevor.



boersenblatt.net: "Eine neue Corona-Grammatik"

In der Covid-19-Krise erlebt die Buchhandlung an der Ecke eine Renaissance. Was auch daran liegt, dass sie alles tut, um die Wünsche der Kundschaft zu erfüllen.



lesering.de: Von Dostojewski zur Buchmesse

Einige Jubiläen und die Buchmessen: Ein Ausblick auf die literarischen Höhepunkte des Jahrs 2021 - und wie sie in der Pandemie aussehen könnten.



bookriot.com: Fond of it

A historical and stylistic analysis of why Times New Roman, Arial, and Helvetica are the most popular fonts for languages using the Latin alphabet.



VERLAGE

nytimes.com: His role in a dangerous threat

Simon & Schuster cancels plans for upcoming book by US senator Josh Hawley, who has been harshly criticized for trying to challenge the election results and accused of helping incite the mob that stormed the Capitol.



RECHTLICHES & POLITIK

br.de: Ohne Pressefreiheit keine Demokratie

Im Fall Julian Assange geht es im Kern um die Meinungs- und Pressefreiheit - und damit um Grundwerte unserer Demokratie.



KULTUR

fr.de: Gerecht oder irreführend?

Der Duden steht vor einer Reform, in der 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen in gendersensibler Sprache überarbeitet werden sollen. Aus der Sprachforschung kommt Kritik.



AUTORINNEN UND AUTOREN

lithub.com: Why write?

For freedom, for the communion, for fun: 33 writers such as Kazuo Ishiguro, Joan Didion, and Don DeLillo on why they write and what they want to achieve with it.



Antiquariatsmesse

Katalog Stuttgart 2021

(bb) - Der Katalog zur virtuellen Stuttgarter Antiquariatsmesse (29.1.-1.2.21)steht seit seit dem 8.1. im Netz (es gibt auch eine gedruckte Version). 76 Anbieter aus dem In- und Ausland.





Karl-Markus Gauß

Die Schamlosigkeit unter Freunden

(kultura-extra) - Die Bestenliste des ORF, das österreichische Pendant zur SWR-Bestenliste, verrät uns, was das beste Buch im Januar ist, vor Neuerscheinungen von Gustave Flaubert und Ivo Andrić, von Richard Ford und Ali Smith: Die unaufhörliche Wanderung von Karl-Markus Gauß. Diese für manchen unbefangenen Literaturkenner etwas überraschende Wahl hat ihre Voraussetzungen im österreichischen Nationalcharakter. Im Land des Veltliners und des Wiener Schnitzels ist das halt so. Von Thomas Rothschild



Livestream

Jan Seghers: "Der Solist"

Premierenlesung im Digitalen Literaturhaus Frankfurt am Main



Moderation: Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk)

Dienstag 26.01.2021/ 19.30 h / Streamingticket: 5 Euro

Marburger Workshop

Die Wurzeln antijüdischer Stereotype

(hsoz) - Der workshop sieht Impulsreferate und Fachdiskussionen vor, die sich interdisziplinär mit einen literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt mit der Tradierung anti-jüdischer Stereotype befassen. Antisemitismus wird u.a. über verdichtete und entindividualisierte Wahrnehmungsmuster ("Stereotype") weitergegeben, die oftmals in religiösen und anderen Emotionen diffus verankert sind und evoziert werden können.



Krimibestenliste Januar

Ein rabiates Frauenteam ermittelt

(dlfk) - Die Krimibestenliste hat einen neuen Spitzenreiter. "Dark" von Candice Fox spielt in Los Angeles: Vier Frauen suchen eine Tochter. Auffällig beim Blick auf die gesamte Liste: Der Staat und seine Vertreter geben nicht immer die beste Figur ab.

---> bestellen



Lesart

Das dlfk-audio- Literaturmagazin

Moderation: Joachim Scholl



"Remember this day forever"

Wenn aus Bildern Geschichten werden

(dlfk-audio) - Gespräch mit Prof. Claus Leggewie



"Weiterschreiben"

Eine internationale Erfolgsgeschichte

(dlfk-audio) - Gespräch mit Annika Reich





Buchkritik

"Apropos Casanova. Das Brevarium des ..." von Miklos Szentkuthy

(dlfk-audio) - Rezensiert von Jörg Plath

<--- bestellen



Straßenkritik

"Lieben, Essen, Schlafen, Träumen" von Jennifer Ackerman

(dlfk-audio) - Von Maria Bonifer



Buchhandlung am Markt von Hildburghausen empfiehlt...

(dlfk-audio) - Gespräch mit Alexandra Messerschmidt





