Der Dichter hat recht, verdammt

Branchen-Monitor Buch

Jahresbilanz 2020 -Ausgebremst

(bb) - Das Jahr 2020 verlangte der Branche vieles ab. Die erfolgreiche Aufholjagd nach dem ersten Lockdown wurde durch den zweiten abrupt beendet. Die wichtigsten Zahlen aus dem Branchen-Monitor Buch.



zeit.de: Die Pandemie in Kinderbüchern

Die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbüchern war groß im letzten Jahr. Für dieses Jahr kündigen sich mehr Bücher an, in denen die Pandemie eine Rolle spielt.

wienerzeitung.at: Aufmerksamkeit für Nischen-Titel

Der Literaturverein Litprom setzt sich dafür ein, Bücher aus dem globalen Süden bekannt zu machen und eine Orientierung zu geben.



VERLAGE

boersenblatt.net: Wiley kauft Hindawi

Der global agierende Wissenschafts- und Bildungsverlag John Wiley & Sons hat gestern den Kauf von Hindawi, einem bedeutenden Verlag für Wissenschaftsjournale und Innovator für die Veröffentlichung von Open-Access-Publikationen, bekanntgegeben. Die Kaufsumme beträgt 298 Millionen Dollar, das entspricht 241 Millionen Euro.

mdr.de: Nicht nur Gewinner

Nicht alle Verlage kommen gut durch die Krise - Verlage für Reiseliteratur haben während der Pandemie besonders zu kämpfen.

publishersweekly.com: The publishing industry is becoming more diverse

A survey by publishersweekly has revealed, that diversity seems to have increased, especially in larger publishing houses.



AUTORINNEN UND AUTOREN

stuttgarter-nachrichten.de: "Ein großartiger Geschichtenerzähler"

Der US-amerikanische Bestsellerautor Eric Jerome Dickey verstarb im Alter von 59 Jahren.

publishingperspectives.com: Grant applications to support authors

The grant applications opens in the UK - and they are desperately needed, because writers are struggling a lot during the pandemic.

washingtontimes.com: Cancelling Homer's "Odyssey"?

Opinion: In the US classics get cancelled more often nowadys - but yet classics can teach the reader so much.





HANDEL

boersenblatt.net: Nur Sachsen verbietet Abholung

Leichte Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab kommenden Montag in Baden-Württemberg: Der Händler darf vorbestellte Ware an der Ladentür ausgeben. Die Bundesländer haben keine einheitliche Linie.



DIGITALES

boersenblatt.net: "Der Buchhandel ist unsere Nummer eins"

Patric Faßbender und Marcus Stahl haben ein taffes Weihnachtsgeschäft hinter sich. Auch 2021 haben die Tonies-Macher sich viel vorgenommen - nicht nur beim Thema Lieferbarkeit. Eine Rekordproduktion steht an.



Zehn Worte zum Abschied

Autorin und Coach Syd Atlas

(dlfk) - Syd Atlas hat ihren Mann mehrmals verloren: an die Krankheit ALS, die ihn verstummen ließ, dann an andere Frauen, schließlich an den Tod. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie mit aufreibender Genauigkeit eine Liebesgeschichte erzählt.

Der Dichter hat recht, verdammt

Friedrich Ani: "Die Raben von Ninive"

(dlfk) - Friedrich Ani ist für gesellschaftskritische Krimis und seine Lyrik bekannt. Nun hat er einen neuen Gedichtband vorgelegt: "Die Raben von Ninive". Um über etwas schreiben zu können, müsse es ihn tief beschäftigen, sagt Ani.

