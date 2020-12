Theopoetik

Moin-Moin!

Dienstag, 22. Dezember 2020

357.Tage des Jahres. 737.783. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

Sei nett zu jedem, lächle immer und wisse alles zu schätzen, denn es könnte morgen alles vorbei sein." (





VGH Mannheim weist Eilantrag ab

Abholung bleibt in Baden-Württemberg verboten

(





." ( Ed Sheeran bb ) - Der Versuch einer Buchhandlung aus dem Landkreis Böblingen, das Verbot von Abholservices in Baden-Württemberg juristisch zu kippen, ist nicht erfolgreich gewesen. Der Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim wies den Eilantrag zurück. Nach dieser Entscheidung dürfte auch dem Eilantrag der Buchhandlung Aegis aus Ulm kein Erfolg mehr beschieden sein.

------------------

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Perlentaucher am Ende dieses Jahres noch existiert.

Wir verdanken es Ihnen! Und wir sagen Ihnen danke dafür.

LeserInnen haben uns über Steady unterstützt, Sie haben Bücher bei eichendorff21 bestellt.

Und übrigens: Sie können jetzt über eichendorff21 auch Büchergutscheine verschenken - mehr



BUCHHANDEL boersenblatt.net : ADer Versuch einer Buchhandlung aus dem Landkreis Böblingen, das Verbot von Abholservices in Baden-Württemberg juristisch zu kippen, ist nicht erfolgreich gewesen. Der Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim wies den Eilantrag zurück.In seinem Kommentar reflektiert Autor Richard Kämmerlings das Jahr für die Buchbranche und geht der Frage nach, was die Faszination am Buch ausmacht.Christoph Greuters Buchhandlung wurde mit dem Buchhandlungspreis 2020 ausgezeichnet. Im Interview erzählt er, was Bücher ihm bedeuten und wie wichtig die sozialen Medien für die Buchhandlungen sind.VERLAGEPalettenweise indizierte, volksverhetzende Publikationen und illegale Nachdrucke von "Mein Kampf" hat das LKA Sachsen bei einer Razzia im Leipziger Umkreis sichergestellt.Nach massiver Kritik in den sozialen Medien wird Robert Greenes "Die 24 Gesetze der Verführung" von den Verlagen aus dem Programm genommen. Das Buch sei eine Anleitung zur Versklavung.AUTORINNEN UND AUTORENWolfgang Ehrhardt Heinold, Gründer des Eulenhof Instituts, Autor und streitbarer Geist für die Belange des Verlagswesens, ist im 91. Lebensjahr gestorben. Ein Nachruf von Martin Julius Bock auf seinen ehemaligen Partner und Wegbegleiter.HANDELDie CDU will mit einer Besteuerung der Pakete des Onlinehandels den Einzelhandel unterstützen.AUSZEICHNUNGEN & PREISEDie Auszeichnung ist für Verlage mit außerordentlichem "Engagement für die Buch- und Lesekultur" und ist mit 12.500 Euro dotiert.Mara Delius und Vera Kaiser sind die zwei neuen Jurymitglieder des Bachmannpreises. Ob dieser auch im nächsten Jahr digital stattfindet oder in seiner traditionellen Form, steht noch nicht fest.DIGITALESEin neuer Transformationsvertrag, abgeschlossen zwischen der Thieme Gruppe und mehreren Fachbibliotheken, ermöglicht den Autoren bis zu vier kostenlose Open-Access-Veröffentlichungen im Jahr.