Mehr Geld & weniger Hetze

Montag, 21. Dezember 2020

BUCHHANDEL
Die Argumentation, Buchhandlungen wären "geistige Tankstellen", ist schief. Bücher sind keine Lebensmittel, und Buchhandlungen funktionieren auch geschlossen. Ein Kommentar von Marius Müller.

Vom Brot allein lebt der Mensch nicht: Bücher helfen uns dabei, ein verengtes Weltbild zu hinterfragen, und sind von elementarer Bedeutung. Eine Antwort auf den Kommentar von Marius Müller.

Der Independent-Buchhandel fährt gerade reiche Ernte ein. Was kann man von ihm lernen? Das fragt ein Projekt der Buchwissenschaft an der LMU. Andreas Meyer über Erfolgsfaktoren der Unabhängigen.

VERLAGE
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erwirbt die Verlagsarchive von Philipp Reclam jun. aus den Standorten Leipzig und Ditzingen.

Die sächsische Polizei-Sonderkommission Rechtsextremismus hat die Räume eines Leipziger Verlags durchsucht und Tausende strafrechtlich relevante oder indizierte Publikationen gefunden, darunter Nachdrucke von "Mein Kampf".

Kristine Listau und Jörg Sundermeier über die Geschichte des Verbrecher Verlags: die Studentenwohnung als Büro, der Erfolg des Mahnwesens und Heißschmelzungsbindungen.

Der Kunstanstifter Verlag in Mannheim erhält den Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg.

Sebastian Guggolz hat mit dem Gewinn einer Quizshow sein Verlagsprojekt angeschoben - heute behauptet sich der Guggolz-Verleger erfolgreich in der Nische. Sebastian Guggolz ist der erste Nominierte für den Börsenblatt Young Excellence Award 2021.

AUTORINNEN UND AUTOREN
Alan Dean Foster, author of a "Star Wars" novelization, stopped receiving royalty checks after Disney acquired Lucasfilm and Twentieth Century Fox. Other writers share similar experiences.

RECHTLICHES & POLITIK
Der zweite Prozess gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala, der seit mehr als drei Jahren in Haft sitzt, hat begonnen. Freunde und Stimmen aus der Politik äußern Unverständnis und scharfe Kritik.

Auch Bertolt Brecht lebte eine Zeitlang im kalifornischen Exil. Doch für ihn war Hollywood vor allem ein "Markt, wo Lügen verkauft werden". Die heutige Besitzerin gewährte jetzt Einblick in das Innenleben der einstigen Brecht-Residenz.