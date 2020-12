Künstler-Arbeits-Versicherung

Moin-Moin!

Mittwoch, 23. Dezember 2020

358.Tage des Jahres. 737.784. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Nichts, das du trägst, ist wichtiger als dein Lächeln." (Connie Stevens)



Henrys-Hörtipps

Musiktipp I

20:00 Uhr - SRF 2 - Musik unserer Zeit

Klassiker der Moderne: L'amour de loin von Kaija Saariaho





Musiktipp II

21:00 Uhr - SRF 2 - Neue Musik im Konzert

"Klangillusionen" Ensemble Phoenix Basel; Jürg Henneberger, Leitung

Kirill Zwegintsow, Klavier

Werke von György Ligeti, Detlev Müller-Siemens

Konzert vom 05./06.12.20, Gare du Nord Basel





Musiktipp III

22:05 Uhr - Deutschlandfunk - Spielweisen

Auswärtsspiel - Konzerte aus Europa

"Gregorianik trifft auf indische Ragas"

Vox Clamantis Leitung: Jaan-Eik Tulve, Nishat Khan, Sitar

Aufnahme vom 1.12.2019 im Rahmen des Festival Jazzkaar Tallinn 2019 aus dem Niguliste Muuseum in Tallinn, Estland





Musiktipp IV

23:03 Uhr - SWR2 - JetztMusik

"Werden alle Menschen Brüder?" Ensemble Aventure

Alan Hilario: Bevölkern Sie Ihre ganz eigene kleine Welt!

(Konzert vom 31. Oktober 2020 im Schlossbergsaal, SWR-Studio Freiburg)





Hörtipp I

19:00 Uhr - ByteFM - Verstärker mit Dirk Böhme

"Verängstigt" Am Jahresende ist sogar der ansonsten recht robust wirkende, generell gegenüber äußeren Einflüssen eher resiliente Verstärker-CEO D. Böhme traditionell erschöpft, angegriffen, nah am Wasser gebaut.

Erst recht am Ende dieses annus horribilis. Und so sind die traurigen Songtexte von Hildegard Knef, insbesondere die auf ihrem Meisterwerk "Knef" (ByteFM-Album der Woche), gerade ganz besonders wirkungsvoll. Außerdem in der letzten Verstärker-Ausgabe des Scheißjahres 2021: neue Musik von Fotos, Boldy James & Real Bad Man, OG Keemo und Tindersticks.



Hörtipp II

22:00 Uhr - ByteFM - Hidden Tracks mit Kai Bempreiksz

Rückblick 2020 (Teil 1) Wie immer zum Ende des Jahres gibt es Rückblicke. Auch in Hidden Tracks schauen wir in zwei Teilen auf das schräge 2020.

Lieblingsmusik wie u.a. Chassol, FujiIIIIITA oder Mhysa sind dabei. Auch die Gäste Stefan Voigt (Silke Arp Bricht, Hey Baby) und Ronny Pinkau (Kleine Untergrund Schallplatten) kommen nochmal zu Wort.



Hörtipp III

22:03 Uhr - SWR2 - Feature

"Leeres Konto, leeres Sparschwein" Vom Kampf um den Kindesunterhalt

Von Marie von Kuck und Charly Kowalczyk

(Produktion: SWR/NDR/Dlf)



Hörtipp IV

22:03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur - Hörspiel

"Ein ganzes Leben" Nach dem Roman von Robert Seethaler

Bearbeitung und Regie: Elisabeth Weilenmann

Komposition: Fatima Dunn Ton: Angelika Körber, Martin Leitner, Roli Fatzer

Produktion: SRF/ORF 2019



Eine Erfolgsgeschichte auch in Zukunft?

100 Jahre deutsche Rundfunkübertragung

(dlfk-audio - 7:35 min) - Autor/in Föllmer, Golo



TV-Tipps

20:15 Uhr - Die Pfeiler der Macht | 1 + 2 | 3sat

21:50 Uhr - Chilly Gonzales - A Very Chilly Christmas Dokumentarfilm Deutschland 2020 | arte

23:45 Uhr - Das Mädchen Irma La Douce Spielfilm USA 1962 | rbb



ARD+ZDF

Streit um Rundfunkgebühr

<--- Abb. Durfte Sachsen-Anhalt die Erhöhung der Rundfunkgebühr ablehnen? (Bild: dpa)

Reiner Haseloff wünscht sich ...

(welt) - ... "dass ARD und ZDF im vereinigten Deutschland ankommen"

Rundfunkanstalten scheitern vor Verfassungsgericht

(faz) - Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag der Rundfunkanstalten, die Beitragserhöhung im Eilverfahren durchzusetzen, abgelehnt. Die Sender hätten genug Geld, um ihr Programm einstweilen fortzusetzen.

Tom Buhrow warnt

(welt) - vor Folgen für das Programm

Für eine Handvoll Euro

(turi2) - ARD, ZDF und Deutschlandradio scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht mit ihren Eilanträgen, mit denen sie die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent zum Jahreswechsel vorläufig anordnen lassen wollten. Die Richter*innen bemängeln, die Rundfunkanstalten hätten nicht ausreichend begründet, dass ihnen vor der endgültigen Entscheidung im Hauptverfahren schwere Nachteile entstehen. Die Sender hatten argumentiert, dass sich ohne die geplante Erhöhung der Gebühren ab Januar ihr Angebot verschlechtern werde, was die Rundfunkfreiheit verletzte. Die Entscheidung bezieht sich nur auf das Eilverfahren. Die reguläre Klage der Anstalten ist erst später Verhandlungsgegenstand.



Lesart

Das dlfk-Literaturmagazin

Moderation: Frank Meyer



"Das Weihnachtsmannprojekt"

Kinderbuch feiert die Magie des Fests

(dlfk-audio) - Gespräch mit Silke Lambeck

Adventskalender 2020

Willkommen in Oddleigh" von Tor Freeman

(dlfk-audio) - Von Jörg Mühle

Buchkritik

"Judith und Hamnet" von Maggie O´Farrel

(dlfk-audio) - Gespräch mit Dorothea Westphal

Im Gespräch mit der

Multimediakünstlerin Danielle de Picciotto

(dlfk-audio) - Sie schreibt, zeichnet, macht Musik und hat gerade eine neue Graphic Novel veröffentlicht. Die Künstlerin Danielle de Picciotto gehört fest zur Berliner Kulturszene - auch wenn sie dieser als "Nomadin" für sieben Jahre den Rücken gekehrt hat.

Florian Werner liest Musik

(dlfk-audio) - "Beherbergungsverbot" von Erdmöbel



Full Show - Remastered - Stereo

Frank Zappa - Live in Barcelona 1988

(radio) - Ein Konzert vom 17. Mai 1988 und in einer wirklich guten Soundqualität! Das hat man auch nicht allzu oft. Es gibt Stücke von Igor Stravinski, Bela Bartok, Maurice Ravel und natürlich Frank Zappa, der in bester Spiellaune ist.



"Moers Festival 2020"

Mit nine for three, Trio "Gewalt", Jan Jelinek & Sven-Åke Johansson

(radio) - Das Festival bewies einmal mehr (und trotz Corona), dass es in Sachen moderner Improvisationskunst ein sicheres Gespür für herausragende Ensembles hat.



Online-Glücksspiele

Zocker sollen zahlen

(sz) - Die Finanzministerien der Länder planen Sondersteuern auf Automaten- und Pokerspiele im Netz: Acht Prozent des Einsatzes sollen an den Staat gehen. Die Branche ist entsetzt.



