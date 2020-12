 "Kultur ins Grundgesetz"

Dienstag, 15. Dezember 2020" (BUCHHANDELBörsenverein-Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis wendet sich an die Branche: Man setze sich weiter dafür ein, dass der Buchhandel auch im harten Shutdown geöffnet bleiben könne.Nach Berlin kündigen nun auch das benachbarte Brandenburg und Sachsen-Anhalt an, dass dort die Buchhandlungen im harten Lockdown geöffnet bleiben sollen. Das muss noch in den jeweiligen Landesverordnungen umgesetzt werden.Um dem Einzelhandel zu helfen, sollte es die Möglichkeit des "click & collect" geben: Online bestellen und Abholung im Geschäft. Mit Abholstationen wäre dabei die Einhaltung der Hygienevorschriften möglich.Als Geschenk oder Begleitung für die kommenden Wochen im Lockdown - die Nachfrage nach Büchern in diesen Tagen ist groß. Das merken auch die Buchhandlungen.Vielen Kundinnen und Kunden waren die Webshops der heimischen Buchhandlungen Anfang des Jahres noch nicht bekannt - im Laufe der Corona-Krise stieg das Bewusstsein dafür und somit der Umsatz des regionalen Online-Buchhandels.AUTORINNEN UND AUTORENDas Land Baden-Württemberg vergibt vier Literaturstipendien an Nachwuchsautor*innen, die einen besonderen Bezug zum Bundesland haben.Im Lesart-Magazin spricht Literaturkritiker Thomas Wörtche über das schriftstellerische Schaffen John le Carrés, der im Alter von 89 Jahren verstorben ist.RECHTLICHES UND POLITIKDie Zahl der inhaftierten Medienschaffenden bleibt im Vergleich zum letzten Jahr fast gleich. Besonders gefährdet sind Journalistinnen und Journalisten in China, Saudi-Arabien und Ägypten. Auch wurden in diesem Jahr deutlich mehr Journalistinnen inhaftiert.AUSZEICHNUNGEN & PREISEUm unabhängige Verlage in Hamburg zu unterstützen, wurde einmalig eine Zukunftsprämie vergeben. Die Auszeichnung soll den Verlagen in diesem schweren Jahr helfen.DIGITALESA survey reveald reading habits and their changes In France: More people, especially young people, are reaching for ebooks. ndr ) - Sigrid Damm ist mit vielen Preisen geehrt worden für ihre Bücher über Goethe und sein Umfeld in der Weimarer Klassik und seine Beziehungen zu Frauen. ndr ) - Rose Tremain ist Trägerin renommierter Literaturpreise und ihr Roman "Zeit der Sinnlichkeit" wurde 1995 mit Robert Downey Jr., Hugh Grant und Meg Ryan verfilmt. ndr ) - Als Jude, Demokrat und scharfzüngiger Satiriker geriet Heine immer mehr ins Visier der Zensoren und floh 1831 nach Paris, wo er 1857 gestorben ist.<--- bestellen (n dr ) - Der in der Schweiz lebende Autor Tim Krohn hat zur Zeit des Mauerfalls in Berlin studiert und 1993 gehörte er zu den Gewinnern des ersten Open Mike-Wettbewerbs.<--- bestellen ndr ) - In dieser Geschichte über die Beziehung einer Frau zu ihrem neuen Hund ist kein Aufreger zu finden. "Bonnie Propeller" ist zart und kurzweilig.------------------