Stade Zeit

Wochenende, 14. Dezember 2020." (BUCHHANDELMitten im Weihnachtsgeschäft müssen die Läden schließen. Ab Mittwoch gilt in Deutschland ein harter Lockdown und nur noch wenige Läden zur Lebensmittel- und Gesundheitsvorsorge dürfen geöffnet bleiben.Der zweite Lockdown kommt. Auch wenn er notwendig ist, fordert die Opposition eine langfristigere Strategie im Umgang mit der Pandemie.A look at how white the book industry is, with authors sharing their stories with the hashtag #PublishingPaidMe.Many celebrities are also authors of children's books. Are they genuine, or just trying to further their brand? And what does this mean for less famous authors?Katrin Burr, Jutta Hamberger und Cordula Schlichtig haben das Verlags-Beratungsunternehmen dreisprung gegründet. Drei Frauen mit Kompetenzen, auch im Bereich IT. Welche Lücke schließt das Trio?VERLAGEWie die junge Verlegerin Laura Bruning dank bestimmter Genres, Social-Media-Nutzung und eines Schreibwettbewerbs gut durch die Pandemie kommt.AUTORINNEN UND AUTORENJohn le Carré, der weltberühmte Autor von Spionage-Romanen wie "Das Russlandhaus", ist im Alter von 89 Jahren verstorben.RECHTLICHES & POLITIKWie Verdi versucht, Amazon zu Tarifverhandlungen zu bewegen. boersenblatt.net : Wem gehört das Pippi-Langstrumpf-Lied?Das Hamburger Landgericht hat entschieden, dass das Urheberrecht am Pippi-Langstrumpf-Lied nicht dem deutschen Texter, sondern den Astrid-Lindgren-Erben zusteht.INTERNETThe story of an outrageous book heist at Feltham, when £2.5m of rare books were stolen. dlf ) - Er starb bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren an einer Lungenentzündung, wie sein Verlag "Penguin Books" in London mitteilte. Carré, der vor seiner Schriftsteller-Karriere für den britischen Geheimdienst arbeitete, war vor allem mit seinen Spionage-Romanen weltweit erfolgreich und erreichte Millionenauflagen. Der internationale Durchbruch gelang ihm im Jahr 1963 mit "Der Spion, der aus der Kälte kam". Zu seinen bekanntesten Werken zählen auch "Dame, König, As, Spion", "Die Libelle" und "Das Russlandhaus". Mehrere seiner Bücher wurden erfolgreich verfilmt. dlfk-audio - 5:03 min ) - Thomas wörtche über den Spionage-Autor sein letzter Roman bgl ) - "Eine seltsame Melancholie macht sich nach der Lektüre breit. "Büroroman" ist Zeitreise aber bisweilen auch Kulturgeschichte. Nein, früher war es nicht besser, sondern einfach anders. Man sollte solche Bücher häufiger lesen, um erfassen zu können, wie sehr sich die Gesellschaft in nur anderthalb Generationen gewandelt hat. Walter E. Richartz hatte dazu einen literarisch überzeugenden Roman geschrieben, in dem er mehrere Erzählgenres gekonnt und souverän miteinander verknüpft. Die Zeit hat sich verändert, aber der "Büroroman" bleibt ein Kunstwerk." Von Gregor Keuschnig (1978 - gelesen 2020)