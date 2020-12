Liebe, Macht, Gewalt

Dienstag, 8. Dezember 2020"Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen." ( Konrad Adenauer BUCHHANDEL nzz.ch : Buchhändlerin mit CharakterHelen Lehmann führte über Jahre die Buchhandlung "Calligramme" in Zürich. Nach 36 Jahren gibt sie nun die Leitung ab - die einzigartige Buchhandlung soll jedoch genau so weitergeführt werden.VERLAGE buchmarkt.de : Bücher und Lehrmaterialien für MoriaInitiiert durch Katja Riemann und den Klett Kinderbuch Verlag konnte die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V. Kinderbücher und Lehrmaterialien sammeln, die nach Griechenland gesendet werden, um Familien in Moria zu helfen.BUCHMARKT donaukurier.de : Reisen im Inland und stetige Nachfrage nach JugendbüchernIn diesem Jahr hat sich die Nachfrage auf dem Buchmarkt verschoben: Statt internationaler Reiseführer sind nun Ratgeber für nationale Unternehmungen gefragt. Das einzige stärker nachgefragte Segment ist das der Kinder- und Jugendbücher. publishingperspectives.com : A turbulent year and rising salesChristmas sales have started in the US and sales are increasing. A look at past bestseller lists also shows which topics have particularly shaped the book market this year.HANDEL boersenblatt.net : Kundenschwund und LieferengpässeDer Online-Handel beklagt Lieferengpässe. Und der lokale Einzelhandel leidet unter rückläufiger Kundenfrequenz im Weihnachtsgeschäft. Wie sah es am zweiten Advent in den deutschen Innenstädten konkret aus?RECHTLICHES UND POLITIK boersenblatt.net : "Sind uns die Menschenrechte so wenig wert?"Bushra Al-Maktari, Autorin aus dem Jemen, und der Hongkonger Verleger Gui Minhai sind am 6. Dezember mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit ausgezeichnet worden. Für Laudator Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, zeigt der Fall Gui Minhai exemplarisch, welches Gift die Gesellschaft zersetzt - auch bei uns.AUSZEICHNUNGEN & PREISE deutschlandfunk.de : Marie Luise-Kaschnitz-Preis für Iris WolffDie Schriftstellerin wird für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Vergeben wird die Auszeichnung im April nächsten Jahres.<--- bestellen sueddeutsche.de : Erstmals Bayerns beste Independent Bücher ausgezeichnetZehn Bücher wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit dieser Ehrung gewürdigt.DIGITALES theguardian.com : "The book is always better than the film" - always?Is a book always better than it's movie? What does it mean to say phrases like this? dlfk ) - In der Flotte des Entdeckers Magellan segelt Antonio Pigafetta um 1520 einmal um die Welt. Aus erster Hand berichtet er von der Kolonisierung in Südostasien. In Christian Jostmanns Übersetzung erscheint sein Bericht erstmals vollständig auf Deutsch. bb ) - Für den Dezember bemisst der Handelsverband eine weitere Verschlechterung der Verbraucherstimmung. Das hohe Infektionsgeschehen trübt die Kauflust. bb ) - Der Online-Handel beklagt Lieferengpässe. Und der lokale Einzelhandel leidet unter rückläufiger Kundenfrequenz im Weihnachtsgeschäft. Wie sah es am zweiten Advent in den deutschen Innenstädten konkret aus?Videospiele drängen uns zu schwierigen Entscheidungen und lösen ein Wechselbad der Gefühle aus. Von dieser Faszination erzählt Edward Ross in seiner Graphic Novel "Gamish". Ein Buch, das spannende ( dlfk ) - Fragen aufwerfe, meint Bloggerin Sarah Rudolph. dlfk ) - Olivia Wenzel möchte "Girl, Woman, Other" verschenken. Besser noch: Jemand soll das Buch einfach finden. Und dann baff sein - angesichts der vielen Geschichten über schwarze Frauen. Warmherzig und witzig wird von ihnen erzählt.<--- bestellen ------------------