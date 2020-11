Die poetische Arbeiterklasse

Mittwoch, 25. November 2020." ( Joachim Fest Musiktipp I HR 2 - Kaisers Klänge - Musikalische EntdeckungsreisenMusiktipp II SRF 2 - Neue Musik im KonzertMusiktipp III SWR2 - JetztMusikHörtipp I ByteFM - Verstärker mit Dirk BöhmeHörtipp II SRF 2 - Musik unserer ZeitHörtipp III SWR2 - FeatureHörtipp IV Deutschlandfunk Kultur - "Ellbogen (2/2)"- Einer wie Erika Spielfilm Deutschland/Österreich 2018 | Das Erste - Vier Saiten 3sat - Die geheimen Depots von Buchenwald Lösung eines Rätsels | MDR - Masel Tov Cocktail Spielfilm Deutschland 2020 | SWR #streamletter 44http://netzfeuilleton.de/category/schwerpunkte/stremletter-neuigkeiten-ueber-netflix-podcasts-und-streams/+ Stream Video: Was bleibt noch fürs Kino?+ "The Queens Gambit" ist die erfolgreichste Netflix Miniserie+ Stream Audio: Kritik am ARD-Spotify-Deal+ Die durchschnittliche iTunes Podcast Bewertung hat 4,6 Sterne+ Stream Social : YouTube schaltet Werbung für die eigene Tasche+ Snapchat greift TikTok an - Mit 1 Millionen $ am Tag radio ) - Das Doppelalbum "Dreamt Twice, Twice Dreamt" folgt auf Ingrid Laubrocks wegweisendes Orchesteralbum "Contemporary Chaos Practices" von 2018 (Intakt CD 314).(ra dio ) - Nach dem Album-Debüt "Tubed" präsentiert das Wiener Trio Soft Kill Option den zweiten Tonträger. Stilistisch sind Baritonsaxofonist Markus Ohler, Kontrabassist Bernd Satzinger und der neue Schlagzeuger Raphael Giller (anstelle von Matthias Koch) weiterhin von Jazz und Rock sowie Noise und Improvisationsmusik geprägt. "Krachender Protest-Punk-Jazz" schreibt das Musikmagazin "Concerto" dazu, eine Zuschreibung, mit der der energetische Dreier viel anfangen kann. dradio ) - Warten auf ….? Sie alle warten hier auf etwas, auf den Schnee, auf einen Kaffee, auf eine Antwort, oder auf Godot. Aber das ist von Samuel Beckett. Dem diese Compilation gewidmet ist. Wir hören u.a. Gil Scott-Heron, Anat Cohen, Iva Bittová, Tom Cora, Chris Abrahams & Mike Cooper. faz ) - Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt lehnt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab. Dafür erntet sie viel Kritik. Doch jetzt kommt ein "Argument", das die Sache auf den Kopf stellt. Von Michael Hanfeld turi2 ) - schreibt Kai-Hinrich Renner. Gegen einen solchen spreche, dass die RTL-Gruppe Koch vor ihrem Abschied eine andere Aufgabe angeboten hat, was sie jedoch abgelehnt hat. Auch seien die Mitarbeitenden nicht unzufrieden gewesen, hört Renner aus dem RTL-Umfeld. Den Hintergrund der Trennung sieht Renner vielmehr darin, das RTL doch keine wirkliche Zentralredaktion anstrebt. Die vorgestellte Struktur sieht nun Chefredakteure für vier Abteilungen vor, die weitestgehend den derzeitigen RTL-Töchtern entsprechen. Niemand führt alle Abteilungen als Chefredakteur*in. piqd ) - In ihrem Feature "Dekolonisiert euch!" gehen Journalistin Hadija Haruna-Oelker und Feature-Macher Lorenz Rollhäuser an die Substanz ihres beruflichen Wirkungskreises: Sie werfen einen kritischen Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine - kaum oder unzureichend vorhandene - interne Diversifikationspolitik. Dabei sprechen sie mit weißen, älteren Männern aus den Chefetagen großer Rundfunkanstalten ebenso wie mit journalistisch tätigen People of Color. piqd ) - Es ist heute ein Leichtes, sich gefälschte Profil-Bilder für eine Web-Präsenz zu organisieren. Es gibt sogar eine spezielle Website, die auf Knopfdruck künstlich erzeugte Gesichter ausspuckt. Diese Form der künstlichen Intelligenz heißt "Generative Adversarial Network", kurz GAN. Das Prinzip dahinter: Man lädt reihenweise Fotos von echten Menschen hoch, die GAN studiert sie und produziert auf diesen Vorlagen eigene Bilder von Menschen. Ein anderer Teil des GAN versucht wiederum zu erkennen, welche Bilder echt und welche generiert sind. So trainiert sich das GAN selbst und wird dabei immer besser. radio ) - Jennifer Lucy Allan presents the latest in our exclusive Late Junction collaboration sessions with a meeting of musical minds from across the Atlantic via the power of the internet. In this edition, LA-based experimental vocalist Nour Mobarak meets Berlin-based sound artist and composer Jessica Ekomane."Dittsche" dwdl ) - Nachdem die jüngste "Dittsche"-Staffel wegen Corona vorzeitig abgebrochen wurde, meldet sich die Impro-Comedy mit Olli Dittrich erst nach fast einjähriger Pause zurück. Im März sollen neue Folgen im WDR ausgestrahlt werden.