Wer hört, hat höheres Vergnügen

Dienstag, 24. November 2020" ( Heath Ledger Musiktipp I Deutschlandfunk Kultur KonzertMusiktipp II Deutschlandfunk Jazz LiveMusiktipp III SRF 2 - Im KonzertsaalMusiktipp IV Ö1 -Zeit-TonHörtipp I Deutschlandfunk - Das FeatureHörtipp II Bayern2 - NachtstudioHörtipp III Deutschlandfunk - HörspielHörtipp IV Deutschlandfunk Kultur - FeatureHörtipp V SWR2 - MusikGlobal- Die Getriebenen Fernsehfilm Deutschland 2019 | 3sat - Marktcheck deckt auf Das Geschäft mit unseren Haustieren | SWR -"Und jetzt wir!" - Eine Generation schlägt Alarm Dokumentarfilm Deutschland 2020 | arte - Traces - Gefährliche Spuren (1-2) Die Rückkehr / Das Foto | NDR radio ) -Gilles chats to celebrated sound artist/musician Peter Adjaye about his new project Ceremonies Within, released on Vinyl Factory last month. Ceremonies Within was originally composed for the exhibition 'A Countervailing Theory' at the Barbican Curve Gallery alongside American artist Toyin Ojih Odutola. turi2 ) - Knall auf Dall: Karl Dall, 79, ist tot. Der Schauspieler und Komiker ist am Montag in Folge eines Schlaganfalls gestorben, von dem er sich nicht wieder erholt hat, teilt seine Familie der dpa mit. Noch Anfang November stand in der ARD-Vorabendserie "Rote Rosen" in Lüneburg vor der Kamera. Am 11.November erlitt er einen Schlaganfall und kam ins Krankenhaus. Die Produktion wurde unterbrochen, die Drehbücher umgeschrieben. Bekannt wurde Karl Dall u.a durch Sketche in Verstehen Sie Spaß?, seine RTL-Blödel-Show Dall-As sowie den Sat.1-Nachfolger Jux und Dallerei. Für ein Jahr war Dall auch Ensemble-Mitglied bei 7 Tage, 7 Köpfe. Dalls Markenzeichen war sein hängendes rechtes Auge, die Folge einer angeborenen Lidmuskelschwäche. Auge zu und durch nannte er folglich seine Autobiografie. dlfk ) -Der Rapper Denis Solís soll in Kuba wegen regimekritischer Äußerungen für acht Monate ins Gefängnis. Hinter dem härteren Vorgehen gegen Andersdenkende stehe die Angst vor dem politischen Kontrollverlust, sagt die Journalistin Anne-Katrin Mellmann.