Von der Macht der Blicke

Donerstag, 26. November 2020331. Tag des Jahres oder der 737.757. Tag unserer Zeitrechnung" ( Jean de La Bruyère BUCHHANDELDie österreichische Buchbranche kann sich über 200.000 Euro Soforthilfe freuen. Das Geld soll in die Digitalisierung fließen.Seit 2018 gibt es den Fair Friday, an dem Kundinnen und Kunden entscheiden können, ob sie 20% auf ihren Einkauf erhalten - oder ob sie diese 20% spenden wollen.VERLAGEBertelsmann übernimmt den renommierten US-Verlag Simon & Schuster für 2,175 Milliarden US-DollarBertelsmann acquires another major publishing house - and continues to build on its leading position.AUTORINNEN UND AUTORENRainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, im Gespräch mit dem Lesart-Magazin über Kirsten Boies Ablehnung des Elbschwanenordens.Writers' associations are calling on Amazon to reduce the right to return audio books - but even 7 days is still too much.RECHTLICHES UND POLITIKDie Organisation setzt sich für verfolgte Schriftsteller*innen und für freie Meinungsäußerung ein.LESEFÖRDERUNGDeutschlands beste Vorleserin 2020 ist Jonna Bürger (13) von der Werkstattschule in Rostock. Sie setzte sich beim Bundesfinale gegen die 15 anderen Sieger*innen der Landeswettbewerbe durch.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDer Große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den AvivA Verlag. Zwei weitere Preise wurden vergeben. Die Sieger könnten unterschiedlicher nicht sein.VERANSTALTUNGENDa die Resonanz auf das digitale Angebot so positiv ausfällt, wird die Münchner Bücherschau bis zum 6. Dezember verlängert. dlfk ) - Elif Shafaks Roman über ein ungleiches Liebespaar ist nach 20 Jahren auf Deutsch erschienen. Für die Schriftstellerin ist das Thema hochaktuell: Demokratiefeindlichkeit und die Dominanz von Social Media verhinderten Vielfalt, sagt Shafak.Wandernd die Welt erkennen dlfk ) - Robert Moor wandert leidenschaftlich gern. Der über 3000 Kilometer lange Appalachian Trail gab dem US-Autor den Anstoß für "Wo wir gehen": Ein großes Buch über die Suche nach Wegen und über die Antworten, die man unterwegs findet.Die reisende Kapelle dlfk ) - Kaiser Maximilian I. gilt als letzte Ritter. Er war Förderer der Wissenschaften und der Künste, Humanist, prunkliebender Renaissance-Mensch. Und er unterhielt eine der glanzvollsten Hofkapellen seiner Zeit, die seinen Ruhm durch ihre Kunst mehrten. dlfk ) - Als Corona kam und Konzerte unmöglich machte, erfüllte sich die Geigerin Marie-Luise Dingler endlich einen Traum: Sie schrieb ein Bilderbuch für Kinder. Es soll Mut machen, Träume zu verwirklichen, und beschwört die Kraft der Musik. dlf ) - An die Spitze der Bestenliste springt die Ethnologin Heike Behrend, die mit dem Blick auf unser koloniales Selbstverständnis erschüttert. Neueinsteiger Jonathan Lear entwickelt anhand der Aussage eines Crow-Häuptlings eine Philosophie der Hoffnung. dlfk ) - soll den stets freundlichen Moderator Fred Rogers porträtieren. Beindruckend in "Der wunderbare Mr. Rogers" ist die sanfte Verwandlung von Tom Hanks in den etwas schrägen Titelhelden.