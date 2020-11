Bücher sind kein Blumenkohl

BUCHHANDELEin Blick auf die aktuelle Lage des Buchhandels, der insgesamt gut durch die Krise gekommen ist. Einige Bereiche haben allerdings besonders zu kämpfen.In Österreich dürfen Waffengeschäfte im zweiten Lockdown offen bleiben, Buchhandlungen jedoch nicht - Literatur sei nicht systemrelevant, so die Argumentation.Die Trittbrettfahrer-Biografie über Barack Obama eines obskuren Verlags steht unter Verdacht, von Künstlicher Intelligenz geschrieben worden zu sein. Amazon hat sie mittlerweile aus dem Programm genommen.Alfred Westermann, Inhaber der Detmolder Buchhandlung, erklärt, warum ein Pop-up-Store in Corona-Zeiten eine gute Idee ist.Gunnar Cynybulk zeigt sich auch in der aktuellen Lage optimistisch und gründet einen neuen Verlag.A potential Trump memoir would likely sell millions of copies. Still, publishers are unsure whether they should buy it - and how to ensure its accuracy.AUTORINNEN UND AUTORENBuchhändlerin Susanne Dagen und Autor Ingo Schulze diskutieren im öffentlichen Streitgespräch über rechte Verlage und den Umgang mit ihnen.Vor 100 Jahren kam Paul Celan zur Welt. Das Porträt eines Dichters, der die deutsche Literatur überfordert hat und immer noch überfordert.Morgen wird der große somalische Schriftsteller Nuruddin Farah 75. Ein Rückblick auf sein Leben und Werk - und ein Ausblick, etwa auf einen möglichen Literaturnobelpreis.AUSZEICHNUNGENDie Macher des Blogs Kaisergranat initiieren einen neuen Buchpreis: Er soll die besten deutschsprachigen Kochbücher des Jahres aus 18 Themengebieten ehren.Ingo Schulze und Susanne Dagen streiten um PositionenDer Konflikt zwischen Monika Maron und dem S. Fischer Verlag entzündete sich an einer Publikation der Autorin im Buchhaus Loschwitz. radio ) - Kaum einer hat den tiefverwurzelten Rassismus in den USA schonungsloser beschrieben als der Autor James Baldwin. Princeton-Professor Eddie S. Glaude Jr. hat nun eine beachtliche Studie über ihn geschrieben. So habe Baldwin sogar Trump vorausgeahnt.Umgeblättert heute(b m ) - "Eine Lyrik, die dem Schönen misstraut" - Paul Celan durch die Augen seiner Zeitgenossen bm ) - Bei migo, dem von der Verlagsguppe Oetinger im letzten Jahr gegründeten "Trendverlag", erscheint mit Claude Momäh und die große Leinwand - Mitmalfilm Malbuch Band 1 das erste von drei Mitmalfilm-Malbüchern, die aus dem Start-up-Förderprogramm CONTENTshift-Accelerator entstanden. "Das ist die Zukunft des mulitimedialen Buches", verspricht der Verlag. Aber worum geht es? bm ) - Miriam Emefa Dzah, Jasmin Merkel und Marie Lucienne Verse sind die Gewinnerinnen bm ) - Gestern wurden im Rahmen des Selfpublishing-Festivals die Preisträger*innen bekannt gegeben, die die Jury aus insgesamt 1501 eingereichten Büchern ausgewählt hatte: In diesem Jahr sind das Sameena Jehanzeb mit Was Preema nicht weiß in der Kategorie Belletristik, Franziska Frey mit Elise erkundet das Meer in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch und Christine Hoeft mit EMOTIONIZE ME (Kategorie Sachbuch/Ratgeber). 3sat-video ) - Kinder für das Lesen begeistern und gleichzeitig ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen: Am bundesweiten Vorlesetag 2020 präsentieren Schauspieler*innen, Schriftsteller*innen und ein Fußball-Weltmeister ihre Lieblingsgeschichten im Internet und in den sozialen Medien. 3sat-video ) - Helmut Lethen zählt zu den renommiertesten Geisteswissenschaftlern der heutigen Zeit. In seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug" skizziert er mehr als sieben Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte.<--- bestellen 3sat-video ) - Die USA im Jahre 2016: Während sich die US-amerikanische Gesellschaft Donald Trump verschreibt, hat Mark mit dem Zerfall seiner Beziehung zu kämpfen. Ein Comic, der einen "Ausnahmezustand" in klaren, ruhigen Bildern einfängt. 3sat-video ) - Rückwärts gelesen "Sex" und gesprochen "Exzess" behandelt das neue Comicbuch "XES" von Florian Winter die verdrehte Wahrnehmung eines Mannes, der an Sexsucht leidet. Der Illustrator erzählt von seiner eigenen Erfahrung und will über ein stigmatisiertes Thema aufklären. faz ) - Die Totenruhe von Geothe und Schiller ist längst vorbei. Ihre Überreste wurden oft untersucht und umgebettet. Widerspruch erregt das heute nicht mehr. Von Christoph Schmälzle faz )_ Nathaniel Rich: "King Zeno". Roman.New Orleans im Jahr 1918: Nathaniel Rich führt in eine Stadt im Fieberwahn und zeigt, dass sich an der Problemlage bis heute wenig geändert hat.<--- bestellen