Theater, Wasser, Brot

"It." ( Jacques Tati bm ) - Erfinder Patric Faßbender und Marcus StahlMusiktipp I Ö1 On StageMusiktipp II WDR 3 KonzertMusiktipp III SWR2 JetztMusikMusiktipp IV Deutschlandfunk Kultur In ConcertHörtipp I WDR 3 HörspielHörtipp II ByteFM Was ist Musik mit Klaus WalterHörtipp III SWR2 Essay Ö1 Zeit-Ton dlfk ) - Paul Hindemith gilt als einer der produktivsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der Vorreiter einer musikalischen Sachlichkeit wurde international gefeiert, zugleich von Joseph Goebbels als "atonaler Geräuschemacher" verspottet, ins Exil getrieben. Am 16. November 1895 wurde Hindemith geboren Von Stefan Zednik- Zivilcourage Fernsehfilm Deutschland 2009 | ONE - Cold War - Der Breitengrad der Liebe Spielfilm Frankreich, Polen, Großbritannien 2008 | arte - Expedition Arktis Ein Jahr. Ein Schiff. Im Eis. - ARD-Themenwoche "#WieLeben" | Das Erste - Ausgerechnet - Bulli mit Daniel Aßmann | WDR Ich bin Greta Film von Nathan Grossmann - ARD-Themenwoche "#WieLeben" | Das Erste - The Broken Butterfly Stummfilm USA 1919 | arte piqd ) - Am vergangenen Samstagmorgen um 10 Uhr wurde die Sendung Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk von dem amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen moderiert - auf deutsch. Franzen stellt prägende musikalische Erfahrungen seines Lebens vor, aus der Klassik ebenso wie aus Rock- und Punkmusik. Und er führt durch die Sendung in einem Deutsch, das sich sehr schön anhört. Man hört seinem gepflegten Idiom wahnsinnig gerne zu. piqd ) - Wer (zumindest von denen, die alt genug sind...) hat ihn nicht noch in Erinnerung, den Sound von Kruder und Dorfmeister aus den '90er Jahren, als die beiden DJs ihre Hoch-Zeit hatten mit ihrem ganz speziellen Mix aus Downtempo, Dub, Electronica und Trip-Hop: ob im Club, im Cafe, oder im Auto, die Scheibe DJ-Kicks lief überall. 22 Jahre ist nichts neues veröffentlicht worden von den radio ) - Oren Ambarchi is a guitarist, composer and musical polymath with a reputation for deconstructing genre; combining elements of free jazz, rock and contemporary composition. radio ) - SH4iKH 9 extended | Johanna Summer "Schumann Kaleidoskop" | KUU! "Lampedusa Lulleby" // Ein eigens geschriebenes Programm des Frankfurter Nachwuchsstars Maximilian Shaikh-Yousef, Jazz-Pianistin Johanna Summer und die Avantgarden von "KUU!".Pharoah Sanders radio ) - Pharoah Sanders, der 1940 in Arkansas geborene Saxofonist, feiert am 13. Oktober seinen 80. Geburtstag. Die Jazznacht gratuliert herzlich mit der Ausstrahlung des am 10. Juli 1999 beim Jazzfest Wiesen aufgenommenen Konzerts, das nicht nur Pharoah Sanders, sondern auch seine Mitmusiker, den Pianisten William Henderson sowie Bassist Alex Blake und Schlagzeuger Adam Rudolph, in Höchstform präsentiert. radio ) - Dirigent, Pianist, Musikvermittler, Komponist - Leonard Bernstein gehörte zu den vielseitigsten Musikern des 20. Jahrhunderts. Als Komponist ist er noch immer zu wenig im Bewusstsein. Von Elisabeth Richter radio ) - Ursprünglich wollte Mary Dostal Nonne werden, später rollte sie im Star-Club in St. Pauli Joints mit Jimi Hendrix. Mit ihrer Band "The Liverbirds", einer der ersten weiblichen Rock-'n'-Roll-Gruppen überhaupt, schrieb sie Musikgeschichte - als "die weiblichen Beatles". Interview: Christoph Dallach