Umsatzgrenze angehoben

Mittwoch, 11. November 2020." (Musiktipp I SRF 2 Neue Musik im KonzertMusiktipp II NDRInfo Mit dem Fenster nach EuropaMusiktipp III SWR2 JetztMusikHörtipp I SWR2 Schlüsselwerke BEETHOVEN 2020Hörtipp II Deutschlandfunk Kabarett, Comedy & schräge LiederHörtipp III ByteFM Hidden Tracks mit Kai BempreikszHörtipp IV SWR2 FeatureHörtipp V Deutschlandfunk Kultur Hörspiel 3sat-video ) - Mit den Themen: Zur Lage in den USA - Gespräch mit T.C. Boyle, nach dem Mord an Samuel Paty in Frankreich - wie sieht es an deutschen Schulen aus?, Solidarität gegen islamistischen Terrorismus, die Schau "Europa ohne Grenzen - Eisenzeit" in St. Petersburg, die Kultur im Lockdown und Judith Schalansky. 3sat-video ) - Was erwartet die USA nach Donald Trump? Der gewählte Präsident Joe Biden widmet sich jedenfalls schon mit Hochdruck dem Kampf gegen Corona. Trump hingegen will seine Niederlage immer noch nicht eingestehen. 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit dem Schriftsteller T.C. Boyle über die Zukunft der USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. 3sat-video ) - Ein Höhepunkt des Deutschlandsjahres in Russland ist die Eisenzeit-Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. Mittelpunkt der Schau sind 800 Objekte, die 1945 aus Berlin in die Sowjetunion verlagert wurden. Weitere Exponate aus Berliner und russischen Museen vervollständigen die Ausstellung.Die Sch 3sat-video ) - Die Autorin Judith Schalansky ist in vielen literarischen Genres zu Hause und ist sowohl mit ihren Romanen und Erzählungen, als auch mit Hörbüchern und Theateradaptionen bekannt geworden. Sie lebt als Herausgeberin, Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin. 3sat-video ) - Das Orchester Baltic Sea Philharmonic hat Tschaikowskys Ballett "Dornröschen" neu eingespielt. Kristjan Järvi dirigiert "Sleeping Beauty".: interfilm - 36. Internationales Kurzfilmfestival Berlin 3sat-video ) - Mehr als 350 Kurzfilme von kreativen jungen Filmschaffenden und Profis aus aller Welt gibt es beim Interfilm-Festival von neun Berliner Spielstätten online zu sehen. Vom 10. bis 15. November gehen Kurzspielfilme, Animationen, und Dokus ins Rennen. 3sat-video ) - Ost und West, Postmigrant*innen und Almans, Feminist*innen und Transmenschen - die Gesellschaft war nie homogen. Was hält sie heute zusammen? Vivian Perkovic diskutiert in einem "Kulturzeit extra" mit dem Literaturkritiker Ijoma Mangold und der Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche. (Grafik: Laura Breiling) 3sat-video ) - Sein Song "Dis wo ich Herkomm" sorgte vor allem in der AntiFa-Gemeinde mit Themen rund um den 9. November für viel Gegenwind. Samy Deluxe erzählt von seiner Vergangenheit und darüber, für was es sich zu engagieren lohnt.Ijoma Mangold & Peggy Piesche über Identitäten - Teil 1. Teil 2 3sat-video ) - "Kulturzeit extra: Einzelkämpfer*innen": Gespräch mit Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche und Literaturkritiker Ijoma Mangold über das Engagement in der Identitätspolitik. 3sat-video ) - Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist ein Lieblingsthema der Berliner Grafikerin und Illustratorin Laura Beiling. Ein Porträt ... Kunst-Tipp 3sat-video ) - Feurige Farben, flammendes Licht, großes Drama: aktuelle Glasmalerei von Max Uhlig stellt der Bildband "Die Fenster der Johannis-Kirche" vor.<--- bestellen