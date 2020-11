Too Much Future

322. Tag des Jahres oder der 737.748 Tag unserer Zeitrechnung" ( dlfk ) - Danke sagen, ist oft selbstverständlich. Aber müssen Menschen, die einfach nur ihre Rechte wahrnehmen, sich dafür als Gegenleistung dankbar zeigen? Nein, meint die Publizistin Sheila Mysorekar, denn Dankbarkeit sei eine heikle Angelegenheit.(dlfk) - "X-Y-Positions-Anzeiger für ein Bildschirmsystem" stand im Patentantrag, den der US-Computertechniker Douglas C. Engelbart eingereicht hatte. Am 17. November 1970 erhielt er das Patent auf seine Erfindung, die heute als Computermaus die Welt erobern hat.: Eine Replika der ersten Computermaus von Douglas C. Engelbart im Computermuseum in Mountain View (picture alliance / dpa / Christoph Dernbach)Von Margarete Wohlan, Henryk Gericke und Thomas Thyssen dlfk ) - Die Punks im Osten sind ein wenig bekanntes Kapitel der DDR-Geschichte. Ähnlich wie bei den westdeutschen Punks sorgte ihr Zweifeln für Ächtung. Allerdings mit schwerwiegenden Folgen. dlfk ) - Lars Kraume dreht "Tatorte" und Fernsehserien, verfilmt aber immer wieder auch historische Stoffe, wie etwa "Der Staat gegen Fritz Bauer". Die neueste Arbeit des Regisseurs zum Thema Sterbehilfe ist durch das jüngste Gerichtsurteil hochaktuell. dlfk ) - Tausende Kulturgüter wurden nach 1945 in der sowjetisch besetzten Zone aus Schlössern und Herrenhäusern geholt und gelangten so in Museumssammlungen und den westlichen Kunsthandel. Die Herkunft vieler Objekte wird wohl nie geklärt werden. dlfk ) - Viele Musikerbiografien scheinen geradezu zwingend mit dem Drogenkonsum verbunden zu sein. Die Kulturwissenschaftlerin Melanie Ptatscheck hat in den Biografien heroinabhängiger Künstler nach Gründen dafür geforscht.Melanie Ptatscheck im Gespräch mit Oliver Schwesig dlfk ) - Was Kultur ist, hat sich in den letzten 30 Jahren stillschweigend gewandelt. An die Stelle vitaler Impulse ist die variantenreiche Fortführung des Bestehenden getreten. Doch von Stillstand oder gar Krise zu sprechen, ist ein Tabu. dlfk ) - Die Sonate op. 40 von Schostakowitsch ist eines der schönsten Werke der Celloliteratur. Der Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbes Friedrich Thiele hat dieses Werk u.a. für sein Debüt "Con moto" aufgenommen.Künstliche Intelligenz dlfk ) - Seit der Mensch fast überall Daten hinterlässt, ist er zum durchschaubaren Wesen geworden. Algorithmen erfassen unsere Bedürfnisse. Gleich Orakeln werden sie bald unsere Geschicke lenken, meint der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski.Ein Kommentar von Roberto Simanowski dlfk ) - Oft sehen Nichtmuslime in Moscheen vor allem Orte religiöser Radikalisierung. Islamwissenschaftlerin Ayse Almila Akca hat ein anderes Bild. Ein Gespräch über Imame, Räume für Frauen und warum Karfreitag auch in Moscheen ein besonderer Tag ist.Ayse Almila Akca im Gespräch mit Kirsten Dietrich