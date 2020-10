Wir machen das Beste draus

Freitag, 30. Oktober 2020"Es gibt auch so etwas wie geistiges Asthma. Man bekommt es, wenn man jedem Trend hinterherrennt." ( Jean Marais Die Woche der unabhängigen Buchhandlungen steht an. Ein Ausblick auf die Aktionswoche mit digitalen und Corona-konformen Veranstaltungen wie Signierstunden oder Verschenk-Aktionen.Der Buchhandel könnte es in den kommenden Wochen leichter haben als andere Einzelhandelsbranchen.French booksellers ask their government to allow bookshops to stay open during second lockdown.Nach mehr als 150 Jahren wird die Sammlung "obszöner" Bücher des British Museum digitalisiert und gibt einen faszinierenden Einblick in die Pornografie vergangener Jahrhunderte.Die Geschichte des Oekom-Verlegers Jacob Radloff, der ein jetzt eingestelltes Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen musste.Ikonen der Meinungsfreiheit wie dem Blogger Raif Badawi gebührt unser Respekt - doch auf politischer Ebene geschieht viel zu wenig, um ihnen zu helfen.Der Friedenspreisträger Amartya Sen im Interview über Corona-Krise, Klimawandel, Populismus und was wir gegen diese Probleme tun können.Im Fall von Monika Maron und S. Fischer drängt sich der Verdacht auf, dass die Autorin für ihre politischen Ansichten abgestraft werden soll.Mehr als 30 Prozent aller Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor. Die Gründe: Stress, Erschöpfung und zu wenige Bücher im Haushalt.Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um Corona behält es sich die Académie Goncourt vor, den Prix Goncourt zu verschieben.