Sangundklanglos

Das Weihnachtsgeschäft im Buchhandel muss gut werden. Die Corona-Pandemie macht es nicht leichter. Hier sind Praxisideen für die wichtigste Zeit des Jahres.Die "Woche der unabhängigen Buchhandlungen" zieht relativ wenige Buchhandlungen an. Viele setzen auf digitale Angebote.Die legendäre New Yorker Buchhandlung Strand bangt um seine Existenz - während die Geschäftsführerin Amazon-Aktien kauft.Der zweite Lockdown trifft den französischen Buchhandel hart. Mit Petitionen, Boykotts und Preisverschiebungen macht die Literaturbranche dagegen mobil.VERLAGEOekom-Verleger Jacob Radloff erzählt, wie er vor Gericht musste, weil eines seiner Bücher einem Provinzpolitiker nicht passte.Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa über die Corona-Krise und die Reaktion von Politik und Gesellschaft.Vivien Catharina Altenau erzählt, wie sie Menschen im Lockdown zu Lesen und Schreiben motivieren will.Der Lyrikerin Elke Erb ist am Samstag der Bücher-Preis verliehen worden.Ein Porträt von Elke Erb und ihrer Entwicklung als Autorin.Navid Kermani hat in Bad Homburg den Hölderlin-Preis erhalten. In seiner Rede blickte er mit Hölderlin auf unsere heutige Lage.