Corona & Kultur

t." ( André Malraux Beim Bund-Länder-Treffen wurde heute ein Teil-Lockdown ab 2. November bis zum Monatsende beschlossen. Der Einzelhandel darf geöffnet blieben. morgenpost.de : Hilfe für KulturschaffendeUm der Kulturszene zu helfen, fordert Kulturstaatsministerin Monika Grütters Unterstützung mittels Nothilfen.Kleinere Betriebe sollen bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im November im Vergleich zum Vorjahresmonat erstattet bekommen - so der Vorschlag von Finanzminister Scholz.Well-known bookstores are also struggling with the continuing losses during the pandemic: Shakespeare and Company asks customers for help.Associations warn that the losses for French booksellers would be enormous, especially in the upcoming holiday shopping time. boersenblatt.net : "Brain & Books" startet digitalDie Initiative "Brain & Books" will die Berliner Wissenschafts- und Fachverlage und deren Neuerscheinungen sichtbar machen. Am 1. November geht es mit digitalen Formaten los.Chinas umstrittenes Sicherheitsgesetz erlaubt der Regierung in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen Aktivisten - ein 19-jähriger wurde nun angeklagt.Organisationen wie das PEN-Zentrum oder Amnesty International setzen sich für die Meinungsfreiheit ein.Die Schriftstellerin wird für ihren Roman "Echos Kammern" mit dem Herman Hesse Literaturpreis ausgezeichnet.Vom 31. Oktober bis 7. November gibt es bundesweit Aktionen zur Woche der unabhängigen Buchhandlungen, darunter auch die Bekanntgabe des "Lieblingsbuch der Unabhängigen". bb ) - Bis Ende dieses Jahres wollen 120 Läden des Elektronikfachhändlers expert gedruckte Bücher in ihr Sortiment aufnehmen: Kooperationspartner ist dabei Hugendubel. bb ) - Fusion im digitalen Dienstleister-Bereich: Bookwire aus Frankfurt am Main übernimmt zum 1. November die readbox publishing GmbH in Dortmund. Alle Mitarbeiter*innen sollen weiterbeschäftigt werden. "Dieser Schritt ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten", so Jens Klingelhöfer, CEO und Co-Founder der Bookwire GmbH. bm ) - MeToo, Flaubert und Schwarze Löcher bb ) - Am 29. Oktober startet "The Booksellers" in den deutschen Kinos - ein Dokumentarfilm über leidenschaftliche Buchhändler. Begleitend zum Filmstart sind viele Veranstaltungen angekündigt. bb ) - Folgt man dem Spiel des fröhlichen Behauptens, gibt es am generellen Trend keinen Zweifel: Die Corona-Pandemie verändert unsere Arbeitswelt grundlegend und zum Besseren.