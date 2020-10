Digitales Klassentreffen

." ( Hellmuth Karasek bm ) - Umgeblättert heute: "Ein beiderseitiges Scheitern"Kommentar: Rainer Nitsche über die Thalia-Mayersche-Osiander Kooperation und die Hoffnung in den unabhängigen Buchhandel.Mit 70% weniger Umsatz hat auch die New Yorker Buchhandlung "The Strand" zu kämpfen - rund die Hälfte der Mitarbeiter wurde bereits entlassen.In recent months, the demand for long classic novels, such as War and Peace, has increased significantly - up to 70% in some cases.Two weeks after the attack the Barnes & Noble's Nook Service has continuing functional problems.Der neue Corona Consumer Check des IFH Köln zeigt: Die Tendenz zu Hamsterkäufen von Lebensmitteln und Hygieneartikeln nimmt zu.Die aktuelle Vorlesestudie zeigt, dass etwa einem Drittel der Kinder nicht mehr vorgelesen wird. Die Gründe dafür sind verschieden.Literaturagentin Karin Graf im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.Der Luchterhand Verlag veröffentlicht bereits vergriffene Werke der Autorin Louise Glück neu.Penguin Random House will sponsor the Black Literary Publishing Award. The first winners are to be announced in spring.2021 wird es keinen Gratis Comic Tag geben, wie die teilnehmenden Verlage gemeinsam beschlossen haben. bb ) - Fitzek und König Knossi schießen auf Platz 1Immer wieder im Oktober legt Sebastian Fitzek einen neuen Thriller vor - und landet sofort einen Nummer-Eins-Hit: so auch mit "Der Heimweg". Ebenfalls von Null auf Eins springt Star-Streamer Knossi beim Sachbuch. Buchpreisträgerin Anne Weber klettert auf den Silberrang und drei Titel des Friedenspreisträgers Amartya Sen kommen in die Charts. Ein Rundgang durch die Bestseller der Woche.