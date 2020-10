Die rechte Liebe zur Literatur

." ( Sandra Paretti Musiktipp I Deutschlandfunk Kultur - KonzertMusiktipp II Deutschlandfunk - Jazz LiveMusiktipp III SRF 2 - Im Konzertsaal ByteFM - Ein Topf aus Gold mit Diviam HoffmannHörtipp II SRF 2 - KontextHörtipp III Bayern2 - NachtstudioHörtipp IV Deutschlandfunk - HörspielHörtipp V Deutschlandfunk Kultur - FeatureWie Träume laufen lernen - Trickfilme aus Dresden Der Osten - Entdecke wo Du lebst | MDR - rbb retro Ein Blick ins Fernseharchiv - 1958 bis 1965 | rbb Akte M - Geheimsache Museum (1) Ägyptisches Museum, Kairo | BR Trumps Deutsche Bank ... und die Spur des russischen Geldes | 3sat Wiener Philharmoniker - Mehr als Musik Ein Weltorchester im Wandel | BR Die Verlegerin Spielfilm USA 2017 (The Post) | hr 3sat-video ) - u. a. die Biografie über Karl Lagerfeld, Mode und Kleider - Gespräch mit Elke Heidenreich, Vandalismus auf der Museumsinsel in Berlin, Machtspiele in der Politik und Rezension des Stücks "Network" am Thalia Theater. 3sat-video ) - Über seine Familie hat Karl Lagerfeld sein Leben lang lieber geschwiegen. Alfons Kais<--- bestellen Elke Heidenreich über Kleider und Leute 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit Schriftstellerin Elke Heidenreich über Kleiderkonventionen, ihr neues Buch "Männer in Kamelhaarmänteln" und den Stellenwert von Mode in unserer Gesellschaft. 3sat-video ) - Sie liebt Mode, hält aber den Modemarkt für übertrieben. In ihrem Buch "Männer in Kamelhaarmänteln" erzählt Elke Heidenreich Geschichten von Kleidern und fragt sich, welche Bedeutung einem Kleidungsstück eigentlich zugeschrieben werden sollte.<--- bestellen 3sat-video ) - Erst kürzlich haben Unbekannte in drei Berliner Museen mehr als 60 Objekte mit einer Flüssigkeit beschädigt. Jetzt wurde eine Granitschale im Lustgarten des Alten Museums besprüht. Stiftungspräsident Hermann Parzinger sieht einen Angriff auf die Kultur. 3sat-video ) - Mit Zocken kennen sich die Machthaber auf dem weltpolitischen Parkett besonders gut aus - es ist sozusagen ihr Spezialgebiet. Es wird getäuscht, vertuscht, geblufft und manipuliert. Nicht der Bessere gewinnt, sondern der Trickreichste.Theater I 3sat-video ) - Als Howard Beale vom Nachrichtensprecher zum populistischen Prediger wird, erhält er unerwartet Zuspruch einer ungehörten, wütenden Masse. Jan Bosse setzt den Kultfilm "Network" von Sidney Lumet aus den 1920ern im Hamburger Thalia Theater als satirisches Theaterstück um. 3sat-video ) - Einen Streifzug durch die europäische Kulturgeschichte des Mannes zeigt das Landesmuseum Zürich mit der Ausstellung "Der erschöpfte Mann" - noch bis zum 10. Januar 2021. 3sat-video ) - Was ist der Mensch ohne physische Berührung? Was, wenn die einzige Verbindung zur Erde eine Stimme ist? Im Theaterstück "Mission Mars" am Theater Dessau begegnen drei Astronauten einer neuen Welt, die sie vor alte Probleme der Menschheit stellt. 3sat-video ) - Im Dokumentarfilm "Srbenka" begleitet Regisseur Nebojsa Slijepcevic eine Theaterinszenierung über die traumatischen Folgen der jugoslawischen Zerfallskriege. Im Vordergrund steht das Schicksal der zwölfjährigen Aleksandra Zec, die 1991 in Zagreb ermordet wurde. 3sat-video ) - Als Howard Beale vom Nachrichtensprecher zum populistischen Prediger wird, erhält er unerwartet Zuspruch einer ungehörten, wütenden Masse. Jan Bosse setzt den Kultfilm "Network" von Sidney Lumet aus den 1920ern im Hamburger Thalia Theater als satirisches Theaterstück um.