Mainstream ohne Ufer

Donnerstag, 22. Oktober 2020 sp ) - Seine Konzerte gelten als Sternstunden des Jazz - nun gab Keith Jarrett bekannt, dass er aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr live auftreten kann. - Viele seiner gefeierten Werke entstanden bei Live-Auftritten. Das Album "The Köln Concert" (1975) ist fester Bestandteil des Jazz-Kanons.Am 30. Oktober erscheint bei seinem Hauslabel ECM Records das Werk "Budapest Concert". br ) - Aus New York kommt eine Nachricht, die die Fans von Keith Jarrett, für viele der größte Klavier-Improvisator unserer Zeit, traurig stimmt: Der vor wenigen Monaten 75 Jahre alt gewordene Musiker wird aus gesundheitlichen Gründen wohl nie wieder auftreten. nyt ) - The pathbreaking musician reveals the health issues that make it unlikely he will ever again perform in public. - The last time Keith Jarrett performed in public, his relationship with the piano was the least of his concerns. This was at Carnegie Hall (Wednesday, February 15, 2017), several weeks into the administration of a divisive new American president. piqd ) - Der Hörspielpool von BR 2 ist eine tolle Fundgrube. In den Vorbereitungen zu einem Gespräch mit Françoise Cactus, Sängerin und Schlagzeugerin der Band Stereo Total, Künstlerin und Autorin, bin ich auf die Hörspielversion ihres Debütromans gestoßen. Der wilde Roman, der 1996 im Martin Schmitz Verlag erschienen ist und das Genre der Autobiographie humoristisch aufmischt, wurde hier mit befreundeten Musiker*innen vertont. nb ) - Die Bertelsmann-Musiksparte BMG steigt erstmals in der Unternehmensgeschichte ins Live-Musikgeschäft ein - mit dem Ziel, Künstlern eine neue Alternative zur etablierten Live-Branche zu bieten. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft geht BMG künftig gemeinsame Wege mit dem unabhängigen Veranstalter Undercover GmbH aus Schwülper (Niedersachsen) mit dem das Unternehmen eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung unterzeichnet hat. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Oktober 2020 abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. np ) - Der öffentlich-rechtliche Sender lässt falsche Behauptungen zur Verbreitung des Coronavirus unwidersprochen stehen. Damit geht die Redaktion denen auf den Leim, die gelernt haben, wie man den öffentlichen Diskurs hackt.Ein nachträglicher Faktencheck kann den Schaden nicht wieder gut machen. Ein Kommentar. 3sat-video ) - Sie machen Tanzl-Musi. Eigentlich. Aber jetzt hat die Kombo So&So eine ganz wunderbare Platte veröffentlicht: "Bob" - lauter Bob-Marley-Cover in bayerischer Tanzl-Musi-Besetzung. 3sat-video ) - Wir besuchen Ayad Akhtar in New York. Mit seinem Roman "Homeland Elegien" zeichnet er das Bild eines heruntergekommenen Amerikas, das seine Ideale von Gemeinwesen und Demokratie längst der Finanzindustrie geopfert hat. 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Gespräch mit der Oxford-Ökonomin Linda Scott über die wirtschaftliche Rolle der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter als Schlüssel zum Wohlstand. 3sat-video ) - Bereits am 3. Oktober sollen rund 70 Kulturgüter auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit beschädigt worden sein. Das Motiv ist unklar, spekuliert wird nun ein Anti-Corona-Bezug. 3sat-video ) - Die Corona-Pandemie vergrößert die Armutsschere in Deutschland, die laut der Autorin Linda Scott ("Das weibliche Kapital") nur durch die ökonomische Gleichstellung der Geschlechter behoben werden könnte. 3sat-video ) - Lektor*innen, Kulturamtsleiter*innen, Mäzen*innen - was machen diese Menschen eigentlich? Wir blicken hinter die Kulissen. Diesmal: Was macht ein*e Musikverleger*in? 3sat-video ) - Das neue Album "Lonato" der Cellistin Anja Lechner und des Pianisten François Couturier verbindet Eigenkompositionen, Improvisationen und Interpretationen von Henri Dutilleux, Giya Kancheli oder Anouar Brahem. 3sat-video ) - Ein Konzert als Täuschungsmanöver seiner Affären? Die Komödie "Das Konzert" von Hermann Bahr über die Machenschaften eines Musikers zeigt nun das Theater in der Josefstadt. 3sat-video ) - Bekannt durch Songs wie "Keep On Running" und "Somebody Help Me" feierte er vor allem in den 60er Jahren Welterfolge. Jetzt ist der Musiker Spencer Davis im Alter von 81 Jahren gestorben. sat-video ) - Als ihr Liebhaber die mit ihr geplante Reise platzen lässt, reist Antoinette ihm und seiner Familie hinterher und landet schließlich bei einer Trekking-Tour mit Esel. Die französische Komödie "Mein Liebhaber, der Esel und Ich" ab 22. Oktober im Kino. 3sat-video ) - Inspiriert von Stummfilmen veröffentlicht das Staatsballett Berlin den Tanzfilm "Diorama" online. Er fragt, wie räumliche und körperliche Distanz virtuell überwunden werden können.MouvementMusiktipp IIJazzFactsNOWJazzZeit-TonHörspielBTTB - Back To The Basics mit Marcus MaackNeue MusikFreispiel- Macht und Machenschaften USA Gekaufte Politik - Thema: US-Wahl 2020 | phoenix - Maria Mafiosi Spielfilm Deutschland 2017 | rbb - Labyrinth der Lügen Trump und die Fake-News-Macher - Thema: US-Wahl 2020 | phoenix Tipp- Generation Z - Wie politisch ist die Jugend? Eine Reportage von Ariane Wick | hr -fernsehen- Hauptsache Kultur Spezial - der Hessische Film- und Kinopreis 2020 | hr - Festspiel der deutschen Sprache 2020 Friedrich Schiller - Kabale und Liebe | MDR FERNSEHEN- Weltspiegel extra: Das TV-Duell Trump gegen Biden - Übertragung aus Tennessee | Das Erste Sun Ras Vermächtnis radio ) - Wie einen Orden hat der Jazzpianist Sun Ra sein Arkestra geführt. Die Band hat seinen Tod bei weitem überdauert und ihren Gründer in allen möglichen Indie-Kulturen etabliert. Nach mehr als zwanzig Jahren erscheint nun ein neues Studioalbum. Von Christoph Wagner15.10. - 24.10.2020 radio ) - u.a. mit: JAPANIC, Eve Risser, Tanrikulu/Cohen/Tsalikov, Simin Tander new quartet "Unfading", KOMA SAXO feat. Jameszoo, Studnitzky KY, Barnett/Burkert/Bayer/Klesse/Landfermann/Philipp "hearts on hold", Angelika Niescier/Alexander Hawkins, Kosack/Scholz "Contact", GEZA COTARD "DAPHNE"