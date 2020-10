Die Klaviatur der Meinungsfreiheit

Mittwoch, 21. Oktober 2020------------------------------." ( Gaby Köster dlfk ) - Der Schriftsteller Hallgrímur Helgason blickt schonungslos auf seine Landsleute: Dumm und ignorant seien die Isländer früher gewesen. In seinem historischen Roman "60 Kilo Sonnenschein" erzählt er, wie im abgeschiedenen Island die Moderne erwacht. dlfk ) - Das französische Autorenduo Arnaud Goumand und Ophélie Chavaroche lädt zu einer bizarren Weltreise ein und führt uns an die angeblich 80 gefährlichsten Orte der Erde: Höhlen und Kliffe, giftige Seen und explosive Vulkane. dlfk ) - Margaret Atwoods Romane sind weltberühmt, dabei hat sie als Lyrikerin angefangen. In "Die Füchsin" sind viele ihrer Gedichte versammelt. Auch hier zeigt sich ihr Engagement für die Natur und für Frauen. bb ) - Die Jury unter Vorsitz von Verleger Stefan Weidle hat entschieden, welche 118 Buchhandlungen in diesem Jahr für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert werden. 108 von ihnen sind schon mal 7.000 Euro für ihr Engagement sicher. Nominiert sind:Heute geht unser neuer Service, die Social-Media-Lounge online. Dort können Buchhändler Verlags-Materialien finden, um ihre Buchtipps auf Instagram einfach, schnell und rechtssicher fotografisch zu bestücken.If local bookstores close, many customers don't buy books online, but stop reading altogether.Librarian investigates the practice of binding books in human skin.In Germany, audiobooks, ebooks, and podcasts battle for attention, with digital content becoming mainstream.Die Jury unter Vorsitz von Verleger Stefan Weidle hat entschieden, welche 118 Buchhandlungen in diesem Jahr für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert werden.Deutsche Buchblogs sind zu einem festen Bestandteil in der Buchwelt geworden. Der "Buchblog Award" zeichnet die besten unter ihnen aus.Buchmesse-Chef Juergen Boos über eine besondere Veranstaltung in einem besonderen Jahr.Die Buchmesse digital zu veranstalten, war die richtige Entscheidung. Dennoch fehlten ihr so Atmosphäre und Emotionen, von denen sie sonst lebt.Das erste Climate Fiction Festival befasst sich im Dezember an drei Tagen mit den utopischen und dystopischen Weltentwürfen der neuen Literaturströmung.3644 Veranstaltungen, 4400 Aussteller und 200.000 User. Die Auswertungen zeigen, dass die Messe im Netz präsent war - und gut "besucht" wurde.Auch das Lesefestival der Stadt Frankfurt "Open Books" hat während der Frankfurter Buchmesse stattgefunden. Kulturdezernentin Ina Hartwig zieht Bilanz.Nun heißt es, die Besucherzahlen auszuwerten und die nächste Messe zu planen.Neu ist die Kategorie "Lieblingsbuch", in der deutschsprachige Originalausgaben zur Wahl stehen. Abgestimmt werden kann bis zum 15. November. zeit.de : Zusammenarbeit beendetDer S. Fischer Verlag wird keine Bücher der Autorin Monika Maron mehr verlegen, um sich von Marons rechten Äußerungen zu distanzieren.Um Bob Woodwards Buch rechtzeitig bis zur Präsidentschaftswahl veröffentlichen zu können, arbeiteten 14 Übersetzer am Text. bb ) - Krimiautor Jörg Maurer, "Voice of Germany"-Juror Samu Haber und "Wölkchenbäckerin" Güldane Altekrüger starten durch, holen sich in ihren jeweiligen Charts sofort Platz Eins. Buchpreisträgerin Anne Weber ist neu auf Platz 7 dabei. Und was gibt es Neues im "New Aduld"-Segment? Unser Überblick der Wochencharts. zeit ) - Immer noch wird das Buch als einzig wertvolle, gar therapeutische Lektüre überhöht. Nun gibt es neuen Widerspruch - angenehmerweise keinen digital- und technikverliebten.Ein Essay von Johannes Franzen