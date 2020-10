Immer bei sich geblieben

Freitag, 23. Oktober 2020." ( Maurice Chevalier dlf ) - Kommentiert werden die Festnahme eines Syrers im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff in Dresden sowie die Forderung von Papst Franziskus, sich für den Schutz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften einzusetzen. Im Mittelpunkt der Kommentare steht jedoch die rasche Ausbreitung des Coronavirus. 3sat-video) - Im Februar 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Förderung von Selbsttötung für verfassungswidrig. Nun trifft sich der deutsche Ethikrat im Livestream, um die Kontroversen zum Recht auf Suizid öffentlich zu erörtern. 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit dem Journalisten und Juristen Heribert Prantl über Selbstbestimmung und Beihilfe zum Suizid sowie Sterbehilfe in der Schweiz. 3sat-video ) - Die Konzertreihe "Timeless" lässt das Montreux Jazz Festival nun zu einem zeitlosen Musikerlebnis werden und zeigt die Begegnungen von dort aufgetretenen Legenden mit Schweizer Jungmusikern. 3sat-video ) - Jan Koneffke lässt in seinem neuen Roman "Die Tsantsa-Memoiren" einen Schrumpfkopf als Protagonisten durch die Zeitgeschichte reisen und Zeuge historischer Begebenheiten werden. 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Gespräch mit Stefan Koldehoff, Kunstexperten des Deutschlandfunk, über den Angriff auf rund 70 Kunstobjekte auf der Berliner Museumsinsel. 3sat-video ) - Bereits am 3. Oktober sollen rund 70 Kulturgüter auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit beschädigt worden sein. Das Motiv ist unklar, spekuliert wird nun ein Anti-Corona-Bezug. 3sat-video ) - Es ist eine heterogene Minderheit, die das Corona-Virus für eine diabolische Erfindung hält. Darunter auch gläubige Christen. Regelmäßig beten sie vor dem Kanzleramt gegen die aktuelle Coronapolitik. turi2 ) - Vom Laufburschen zum Verleger: Journalist Jakob Funke schreibt für die Menschen und gründet eine Zeitung aus dem Nichts. In der turi2 edition #12 teilt seine Enkelin, Verlegerin Julia Becker, was sein Lebensweg sie über Journalismus mit Herz lehrt.(t gsp ) - Auf Ulrich Wilhelm folgt Katja Wildermuth. Die MDR-Programmchefin wird erste Intendantin des BR. In München erwartet sie "eine herausfordernde Zeit".Die neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks wird Katja Wildermuth, ihre Amtszeit beginnt am 1. Februar 2021. Der Rundfunkrat hat sie am Donnerstagabend mit 38 von 48 Stimmen zur Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm gewählt. turi2 ) - MDR besetzt den Posten der Programmchefin für Kultur, Bildung, Wissen und Jugend in Halle mit Katja Wildermuth, schreibt "Horizont". Wildermuth kommt vom NDR Fernsehen, wo sie seit Dezember 2016 den Programmbereich Kultur und Dokumentation leitet. Es ist eine Rückkehr: Zuvor war sie bereits Vize-Programmchefin beim MDR. Wildermuth folgt im April auf Nathalie Wappler, die Direktorin des Schweizer Radio und Fernsehens wird. dlfk ) - Sich mit Bewegungen wie "Black Lives Matter" oder "MeToo" im Internet zu solidarisieren, ist bequem und einfach, meint der Politologe Adrian Lobe. Bedenklich wird es aber, wenn Konzerne am Bürgerengagement verdienen wollen.