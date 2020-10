Simulierte Wirklichkeit

Dienstag, 20. Oktober 2020------------------------------." ( Harry Belafonte dlfk ) - Ein "SZ"-Artikel über Igor Levit schlägt Wellen. Zu kritisieren, der Pianist nutze Twitter ausgiebig für politische Botschaften und seine Karriere, sei absurd, meint Musikjournalist Rainer Pöllmann. Ein wenig Medien-Selbstkritik sei angesagt. dlfk ) - Die nigerianisch-französische Künstlerin Asa nimmt in ihre souligen Popsongs Einflüsse verschiedener Stile und Kontinente auf. Im Februar dieses Jahres stand sie im Münchner Ampere Club mit Songs ihres aktuellen Albums "Lucid" auf der Bühne. dlfk ) - DJ Tomekk arbeitete schon in den 1990ern mit Größen der US-Rapszene zusammen. Der gebürtige Krakauer hat eine bewegende Geschichte hinter sich, mit einem gewalttätigen Vater und einer Kindheit im Heim. Jetzt hat er seine Autobiografie veröffentlicht.Dlf-LesartDas LiteraturmagzinDer ganze Grass dlfk-audio ) - dlfk-audio ) - Günther Wessel dlfk-audio ) - Gespräch mit Hallgrímur HelgasonDebatte dlfk-audio ) - Gespräch mit Durs Grünbein dlfk-audio ) - Jörg Magenau über die Gedichte von Margret Atwood WDR 3 - Konzert SWR2 - Jazz Session Deutschlandfunk - Jazz Live SWR2 - MusikGlobal ByteFM - Rock the Casbah mit Burghard Rausch Deutschlandfunk - Das Feature Bayern2 - Nachtstudio Deutschlandfunk - Hörspiel Deutschlandfunk Kultur - Feature- Black Panthers, Dokumentation USA 2020 | arte - Medaillenschmiede des Ostens, Die DHfK in Leipzig, Film von Nina Rothermundt | MDR - Jimmy Carter; Der Rock & Roll Präsident, Dokumentarfilm USA 2020 | arte - "Die bleierne Zeit", Spielfilm Deutschland 1981 | hr