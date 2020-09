Ansehnliche acht Wörter

" ( Bella Abzug bb ) - Der Veranstalter der Buch Wien, der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels, sagt die Buch Wien 20 ab.Der Veranstaltungskalender zur Frankfurter Buchmesse mit Links zu ausgewählten Fachveranstaltungen und Networking-Events. bb ) - Sie sind noch nicht als digitaler Aussteller angemeldet? Holen Sie dies noch bis zum 30.09. nach und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, um Ihre Neuerscheinungen und Autor*innen in Szene zu setzen sowie Ihre Services und Produkte wirksam zu vermarkten. bb ) - Melena Renner von der Buchhandlung am Färberturm in Gunzenhausen war beim ersten komplett digitalen Libri.Campus dabei. Wie ihr das Format gefallen hat und und was im Begrüßungspaket drin war, verrät sie in der Sonntagsfrage. bb ) - Carel Halff hat die Buchbranche entscheidend mitgeprägt. Jetzt verlässt er Bastei Lübbe, denkt aber nicht ans Aufhören. Zeit für ein Fazit. bb ) - Der Digitaldienstleister Bookwire legt hohes Wachstumstempo vor. Ein Gespräch mit Gründer und CEO Jens Klingelhöfer über flache Hierarchien, neue Märkte und gute Typen. bb ) - Kürzlich hat Umbreit bekannt gegeben, DVDs und Blu-rays aus dem Sortiment zu nehmen. Wie sieht es damit bei Libri und KNV Zeitfracht aus? bb ) - Für den Schweizer Buchpreis nominiert sind Dorothee Elmiger: "Aus der Zuckerfabrik" (Hanser), Tom Kummer: "Von schlechten Eltern" (Tropen), Charles Lewinsky: "Der Halbbart" (Diogenes), Karl Rühmann: "Der Held" (Rüffer & Rub), Anna Stern: "das alles hier, jetzt" (Elster & Salis). Entdecken Sie die Nominierten der Shortlist auf www.schweizerbuchpreis.ch oder während ihrer Lesetour. Der Preis wird am Sonntag, 8. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel verliehen. bb ) - "Ich bin auf jede einzelne Tonie-Figur stolz"Tonies-Gründer Patric Faßbender findet Geld überbewertet -sein Unternehmen Boxine bringt es allerdings schon auf über 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Im Herbst sollen die Tonies die USA erobern. bb ) - Aus dem Debütroman von Thomas Pletzinger soll eine achtteilige Sky-Original-Serie entstehen.Diskreditiert Thalias China-Beispiel den Buchhandel?Über den neuen Verlag "Kupido" des Übersetzers Frank Henseleit.Der Hessische Hof schließt - ein herber Verlust auch fürs literarische Leben.Professorin und Schriftstellerin Annette Pehnt erhält den Rheingau Literatur Preis 2020 für ihren Roman "Alles was Sie sehen ist neu".Paul Verlaine und Arthur Rimbaud sollen ins Pariser Pantheon überführt werden - als Zeichen gegen Homophobie. Schon regt sich Widerstand gegen das Vorhaben.Author Marilynne Robinson on US politics, social media, and her own work.US senators urge Netflix not to adapt Liu Cixin's "The Three-Body Problem".