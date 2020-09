Kritik aus der Echokammer

273. Tag des Jahres, 737.699. Tag der Zeitrechnung"Alles wird teurer, nur die Ausreden werden immer billiger." ( John Richard Hicks boersenblatt.net : Strategischer Kopf der BuchweltJörg Bongs Nachruf auf Uwe Rosenfeld publishersweekly.com : The 100 most prohibited booksTo point out the importance of freedom of expression a list with the most prohibited books was released.Österreichische Schriftsteller sind sich einig: Ihre Literatur ist etwas besonderes. Doch inwiefern?Die Literaturnobelpreisträgerin wolle aber wieder nach Belarus zurückkehren. Zuvor fürchtete sie um ihre Sicherheit.Ijoma Mangold und Lars Weisbrod debattieren im Zeit-Podcast um diese Frage.Die Buchhändlerin Vera Corsmeyer aus Gütersloh hat die Publikumswahl des Börsenblatt Young Excellence Awards 2020 gewonnen.In diesem Jahr geht der Deutsche Lesepreis der Stiftung Lesen an Schauspielerin Anette Frier.Alle machen was zur Frankfurter Buchmesse - irgendwo im Internet oder live in Frankfurt. Hier finden Sie die Termine und Links zu ausgewählten Veranstaltungen mit internationalen Themen. ardaudiothek.de : 2Das Motto der Jubiläumsmesse in Saarbrücken war "Bücher bauen Brücken".The 22nd edition presented online platforms for booksellers and expressed solidarity with Belarusian authors.NEUNZEHN ZEILEN ZUR POETIK."