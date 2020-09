Nomade auf Sammlerschaft

." ( Ina Müller bb ) - Die stationären Buchhändler haben es geschafft und weisen zum Ende der Kalenderwoche 38 (20. September) nur noch ein einstelliges Umsatzminus aus. Innerhalb von 14 Tagen konnten sie sich damit weiter nach oben tasten bm ) - Die fünf meistgenannten Romane bilden die Nominiertenliste, die am 15. Oktober bekanntgegeben wird - "Lieblingsbuch der Unabhängigen" 2020: Favoriten bis zum 11. Oktober einreichen<--- bestellenEin kritisches Leben gue ) - Rechtzeitig ist die fein gewebte Biographie von Howard Eiland und Michael W. Jennings in deutscher Übersetzung erschienen."Stolze 1020 Seiten lang und dennoch äußerst kurzweilig, berichtet die streng chronologisch angelegte Biografie sehr kenntnisreich und detailliert über dieses "Genie des Verweilens" und flicht auf elegante Weise zeitgeschichtliche Kontextualisierungen, ausführliche werkimmanente Darstellungen und interpretative Abschnitte in die Lebensgeschichte Benjamins ein." Von Jürgen Nielsen-Sikora gue ) - Ein literarischer Parcours mit Originaltexten, Essays & Rezensionen"Nachdem Walter Benjamins Flucht vor den Nationalsozialisten 1940 mit seinem Tod am 26. September im französisch spanischen Grenzort Portbou jenes tragische und bis heute von Verschwörungstheorien umschwirrte Ende genommen hatte, war keineswegs abzusehen, welche Bedeutung Walter Benjamins Werk & Persönlichkeit für die Nachwelt einmal haben würde." Von herbert Debes<--- bestellen gue ) - Anne Webers biographisches Versepos über das Lebender Anne Beaumanoir"Die Moral von der Geschichte ist die nicht zu beseitigende Ambivalenz zwischen Aktion und Reaktion. Oder, wie die Autorin in ihrem Zeitreisetagebuch 'Ahnen' 2015 geschrieben hatte, zwischen "Real und Ideal'." Von Lothar Struck<--- bestellen dlfk ) - Bücher über Demokratie und Geschichte beherrschen die Sachbuchbestenliste Oktober. An der Spitze: Hedwigs Richters "Demokratie. Eine deutsche Affäre", das die Demokratieentwicklung in Deutschland als Kette von Zufällen, Fehlern und Lernprozessen beschreibt.<--- bestellen dlfk ) - "Fiktionale Gegenwelt mit immer denselben Elementen"<--- bestellen dlfk ) - Christine Wunnicke erhält den Wilhelm Raabe-Literaturpreis für "Die Dame mit der bemalten Hand". Darin beschreibt sie die Begegnung zweier Forschungsreisender aus verschiedenen Kulturkreisen im 18. Jahrhundert. Und das mit überzeugender Komik, meint die Jury.Hubert Winkels im Gespräch mit Joachim Scholl<--- bestellenboersenblatt.net: Elektronik-Pakete für BuchhandlungenKNV Zeitfracht erweitert sein Sortiment und bietet seinen Kunden ab sofort ein Sortiment an Elektronikzubehörhttps://www.boersenblatt.net/news/zwischenbuchhandel-news/elektronik-fuer-buchhandlungen-148573theguardian.com: Every bookseller's dream?Luxury resort in the Maldives is looking for a "barefoot bookseller".https://www.theguardian.com/books/2020/sep/24/barefoot-bookseller-sought-to-run-island-bookshop-in-maldivesboersenblatt.net: Best Practice geht auch digitalLibri-Vertriebsleiter Bertram Pfister zieht ein Fazit des ersten komplett digitalen Libri.Campus.https://www.boersenblatt.net/news/buchhandel-news/bilanz-libricampus-2020-148571BUCHMESSE fr.de : Mit einem guten Buch in guter GesellschaftKanadas Botschafter Stéphane Dion spricht über den Gastlandauftritt seines Landes - dieses wie nächstes Jahr. fr.de : Umfangreiches AngebotDie virtuellen Events des Gastland-Auftritts von Kanada auf der Buchmesse im Überblick. hessenschau.de : Der Grüffelo und einige PreiseNews rund um die anstehende Buchmesse auf einen Blick."Die Nacht der schlechten Texte" steht morgen an und feiert wieder alle unangenehmen, peinlichen und einfach schrecklichen Texte.Die Uwe-Johnson-Literaturtage werfen einen Blick auf das Verhältnis von Ost- und Westdeutschland.AUTORINNEN UND AUTOREN publicbooks.org : "Not about predicting the future"Science fiction novelist Kim Stanley Robinson about what sci-fi really means and how the pandemic might change it.RECHTLICHES UND POLITIK spiegel.de : "Ich bin jetzt in Sicherheit"Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist wenige Stunden nach seiner Festnahme wieder frei.