Kulturwandel

252. Tag des Jahres, 737.678 Tag der Zeitrechnung." ( Eckart Witzigmann piqd ) - In Fort Meade, dem Hauptquartier des technischen Geheimdienstes der USA, wird viel gelesen. Und so verfolgten die dort beschäftigten Computerlinguisten aufmerksam den Streit um die Autorenschaft des Romans "Der Ruf des Kuckucks". piqd ) - In Dänemark haben sich einige Musiker zusammengetan, um auf Demos des rechten Politikers Rasmus Paludan zu erscheinen, und mit "schrecklicher Musik" seine Reden und Parolen zu übertönen und Zuschauer so eventuell zu vertreiben. Sie nennen sich Protest Group Free Jazz Mod Paludan (FJMP) und folgen ihm auf jede Veranstaltung. Paludan ist Vorsitzender der rechten Partei Hard Line. Er hat wiederholt rassistische Ansichten von sich gegeben, und kam letztes Jahr dafür sogar drei Monate ins Gefängnis. piqd ) - In Solingen sind vergangene Woche fünf Kinder erstickt worden. Ihre eigene Mutter steht unter Tatverdacht. Ein schreckliches Ereignis, das von großem öffentlichen Interesse ist. Schrecklich ist leider auch, wie manche Medien über diese Tat berichten. hei ) - Wikileaks-Gründer Julian Assange wehrt sich weiter vor einem Londoner Gericht vor einer Auslieferung an die USA.JubiläumDer Tagesspiegel stellt 7.500 jungen Berlinerinnen und Berlinern im Alter von 16 bis 25 Jahren kostenlos sein Digital-Abo zur Verfügung. dlfk-audio - 8:56 min ) von , dlfkaudio 3:14 min ) - Autor/in Ossowski, Maria turi2 ) - Das ZDF reagiert auf Corona und holt seine Kultursendung "Aspekte" mit Katty Salié (Foto) und Jo Schück dauerhaft aus dem Studio. "Aspekte" soll künftig Kulturschaffende und ihre Themen an unterschiedlichen Orten vorstellen, auf ein Studio verzichtet die Sendung. Mit der Anpassung ab dem 23. Oktober erscheint "Aspekte" zudem künftig bereits um 21 Uhr und damit zwei Stunden vor dem Ausstrahlungstermin in der Mediathek. Bereits in den vergangenen Wochen hat das ZDF "Aspekte" unter dem Titel "on tour" in Richtung der neuen Form angepasst. Die letzte Sendung aus dem Studio, eine "Literaturgala" zur Frankfurter Buchmesse, soll am 16. Oktober aufgezeichnet werden. welt ) - xwenn man den Namen einer Straße bereinigt hat, ist das Problem beseitigt" welt ) - Im KZ Ravensbrück wurden rund 3500 Frauen für die "Bewachungstätigkeit" in den NS-Konzentrationslagern geschult. Als "SS-Gefolge" trugen sie den Terror mit. Nur wenige verweigerten sich, wie eine neue Ausstellung zeigt. fk ) - Das Rote Meer findet sich auch im Schwarzwald, insbesondere, wenn Rossinis selten aufgeführte Oper "Moïse" in Bad Wildbad aufgeführt wird. Das beim Festival "Rossini in Wildbad" aufgenommene Werk ist als Box mit drei CDs erschienen. Und Thomas Rothschild hat sich das klingende Drama angehört.CD-Box: Rossinis Oper "Moïse". Von Thomas Rothschild