Welche Worte erklären die Welt?

253. Tag des Jahres oder der 737.679 Tag unserer Zeitrechnung." Peter Bichsel , *1935, Schweizer Schriftsteller) dlfk ) - Von Olga HochweisBarbara Buchholz im Gespräch Jörg Taszman im Gespräch mit Massimo Maio(d lfk ) - Von 1919 bis 1920 besetzten der Dichte r Gabriele D'Annunzio und andere italienische Nationalisten die Stadt Fiume an der Adriaküste. Der Demagoge D'Annunzio hielt seine Anhänger 15 Monate lang bei der Stange - mit ununterbrochener Agitation und einem höchst eigenwilligen Verfassungsdokument.Von Kersten Knipp mdr ) - Der Schauspieler Joachim Meyerhoff hatte einen Schlaganfall, der glücklicherweise relativ glimpflich ausging. Wie sich sein Leben dadurch verändert hat, betrachtet er in seinem neuen Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet". Es gehört zu seinem Erinnerungsprojekt "Alle Toten fliegen hoch", in dessen Rahmen er schon vier sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht hat. 3sat-video ) - Kurz zuvor stand er noch auf der Bühne, dann erwacht Joachim Meyerhoff halbseitig gelähmt auf der Intensivstation. Hochkomisch und bewegend zugleich erzählt der Schauspieler und Schrifstelle von seinen Erfahrungen nach einem Schlaganfall.Kultur 3sat-video ) - Unter dem Motto "Jews with many Views" ("Juden mit vielen Ansichten") findet vom 6. bis 13. September 2020 das 26. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg statt. Wir haben mit der Leiterin des Festivals, Nicola Galliner, gesprochen. 3sat-video ) - Mit viel Ironie und Witz zeigt der Kurzfilm "Masel Tov Cocktail" was es heißt, als jüdischer Jugendlicher in Deutschland aufzuwachsen. Zu sehen ist er beim Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg 2020.Kultur(3 sat-video ) - Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Pandemie hat das berühmte Metropolitan Museum of Art in New York mit einem neuen Corona-Schutzkonzept wiedereröffnet. Wir haben mit Direktor Max Hollein gesprochen.Studie zu 30 Jahren Deutsche Einheit 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Gespräch mit dem Soziologen Steffen Mau über die Bertelsmann-Studie zu 30 Jahren Deutsche Einheit.<--- bestellen 3sat-video ) - Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben die Deutschen in Ost und West sehr unterschiedliche Perspektiven auf das vereinte Deutschland. Allerdings verliere sich die Unterscheidung in "Ost" und "West" allmählich mit dem Wechsel der Generationen. Das ergab eine Studie der Bertelsmann Stiftung."Antigone. Bocksgesang von Hölderlin nach Sophokles" 3sat-video ) - Willy Praml und Michael Weber haben die Geschichte um den machtversessenen Kreons und den Streit mit Antigone modernisiert und bildstark inszeniert - zu sehen in der Frankfurter Naxoshalle.Tipp 3sat-video ) -Magisch und sachlich: Das Kunstforum in Berlin zeigt bis zum 13. Dezember 2020 Kunstwerke der "wilden 20er", einer noch heute faszinierenden Epoche. 3sat-video ) - Die Regisseurin Evelyn Schels porträtiert in ihrem Dokumentarfilm "Body of Truth" vier Künstler*innen und erzählt von der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers. 3sat-video ) - Humorvoll und exzentrisch: Die Kunsthalle Schirn präsentiert bis zum 13. Dezember 2020 eine Ausstellung der iranischen Künstler Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh und Hesam Rahmanian. 3sat-video ) - Geflüchtete als die zwölf Apostel, ein schwarzer Aktivist als Jesus: Regisseur (3sat-video) - Milo Rau hat das Neue Evangelium im italienischen Matera mit afrikanischen Erntehelfern verfilmt. 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Gespräch mit dem Regisseur Milo Rau über seinen Film "Das Neue Evangelium" und seine Neu-Interpretation von Jesus Leidensgeschichte.(3 sat-video ) - Schwarze Musiker haben es in der Klassik schwer. Warum ist das so? Der US-amerikanische Dirigent Roderick Cox setzt sich mit den Vorurteilen auseinander.(3 sat-video ) - Bisher galt die Himmelsscheibe von Nebra als frühbronzezeitlich und damit als älteste Himmelsdarstellung der Welt. Neue Analysen legen jetzt nahe, dass sie rund 1000 Jahre jünger ist als angenommen. Auch den Fundort zweifeln Forscher an. radio ) - Er hatte einen besonderen Sinn für Momente der Ruhe und Besinnung, manchmal schien er sich in der Schönheit einer gerade gefundenen Melodie zu verlieren. Am Freitag ist der Jazz-Bassist Gary Peacock gestorben. Kristof Magnusson: "Ein Mann der Kunst" dlfk ) - In "Ein Mann der Kunst" gelingt es Kristof Magnusson, den Förderverein für ein privates Kunstmuseum zum unterhaltsamen Romanstoff zu machen. Erst beim Akt der Kunstzerstörung kommen sich die Mitglieder näherVon Thorsten Jantschek<--- bestellen radio ) - Was passiert, wenn man armen Menschen einfach Geld gibt, damit sie sich selbst helfen können? Die US-Hilfsorganisation "Give Directly" zahlt Menschen in Kenia ein Grundeinkommen aus - zur Armutsbekämpfung. Buchkritik"Ein Mann für alle Fälle" von Øyvind Torseter<--- bestellen dlfk-audio - 3:23 min) - Autor/in Marion Poschmann dlfk-audio - 12:26 min ) - Gespräch mit Doris Dörrie<--- bestellen dlfk-audio - 37:27 min) Autor/in Bürger, Britta dlfk-audio - 54 min ) - Von Johanna Bentz dlfk ) - Was wäre Island ohne Gletscher? Nur noch "Land"? Der Klimawandel ist für Andri Snaer Magnason nicht nur wissenschaftliche Tatsache, sondern auch etwas ganz persönlich Gefühltes. Dem er mittels unterschiedlichster Textgenres auf den Leib rückt. Von Sieglinde Geisel turi2 ) -Digitaler Nachlass: Facebook muss den Hinterbliebenen von Verstorbenen direkten Zugriff auf deren Facebook-Konto geben, entscheidet der Bundesgerichtshof. Ein unstrukturiertes Datenpaket reicht nicht, berichten ARD und dpa. Geklagt hatte die Familie einer 15-Jährigen, die 2012 von einer U-Bahn erfasst und dabei getötet wurde. Die Angehörigen erhoffen sich aus Chat-Nachrichten Hinweise darauf, ob es sich um einen Suizid gehandelt hat. Schon 2018 hatte der BGH entschieden, dass das soziale Netzwerk das digitale Erbe des Mädchens an die Eltern übergeben muss. Facebook hatte der Familie aber lediglich einen USB-Stick mit einen 14.000-seitigen PDF-Dokument überreicht.