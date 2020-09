"Wenn Inklusion rockt

." ( Joseph Conrad Blinde Flecken dlfk ) - Wenn über Filipinos berichtet wird, dann fast immer über rechtlose Wanderarbeiter und misshandelte Kindermädchen. Die Journalistin Purple Romero kämpft für einen Journalismus, der alle Menschen als handelnde Subjekte zeigt. dlfk ) - Englisch ist die Sprache der Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher aus Mexiko und Lateinamerika werden deshalb oft einfach ignoriert - sogar von den eigenen Medien. Dagegen kämpft die mexikanische Journalistin Laura Vargas-Parada. Von Tabea Grzeszyk und Laura Vargas-Parada dlfk ) - Geschichten, die freie Journalisten mithilfe westlicher Stipendien erzählen, haben ihr klar definiertes Publikum. Was aber wird aus all den anderen Geschichten? Der Nigerianer Kolawole Talabi fordert bessere Bezahlung für freie Journalisten.Von Tabea Grzszeyk und Kolawole Talabi dlfk ) - Schulen bauen und Frauen befreien. Darauf konzentrieren sich seit 20 Jahren die Berichte westlicher Medien aus Afghanistan Der Journalist Emran Feroz kann dieses orientalistische Märchen nicht mehr hören.Von Emran Feroz und Tabea Grzeszyk dlfk ) -Weiß, männlich, gebildet: Deutsche Medienhäuser sind oft wenig repräsentativ für die Gesellschaft, über die sie berichten. Die tunesische Journalistin Asma Laabidi will, dass sich Redaktionen endlich dieser Realität stellen. Von Tabea Grzeszyk und Asma Laabidi dlfk ) - Helge Schneider spielte in der Berliner Waldbühne im Rahmen der "Back to Live"-Konzerte. Kritiker Andre Zantow bescheinigt ihm unveränderte musikalische Brillanz. Die Coronabeschränkungen seien aber für viele Besucher ein Stimmungskiller gewesen.Andre Zantow im Gespräch mit Johannes Nichelmann fk ) -Dass die Spaßgesellschaft nun passé sei, entnehmen sie der SINUS-Jugendstudie 2020. Ob die Erhebung das hergibt und ob sie in Relation zur letzten Befragung überhaupt vergleichbar ist, hat Jutta Roitsch untersucht.Die Sinus-Jugendstudie 2020 und ihre (vor)schnellen DeutungenSpaß muss sein, im normalen Leben. Von Jutta Roitsch bm ) - Umgeblättert heute: "Toxische Männlichkeit" und neue Krimis turi2 ) - Die "FAS" ernennt Julia Encke zur neuen Feuilleton-Chefin, beobachtet Ulrike Simon von "Horizont" im Impressum der Zeitung. Encke tritt die Nachfolge des langjährigen Ressortleiters Claudius Seidl an, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Die Journalistin schreibt seit 2015 im Literatur-Ressort der "FAS". Ihr Vorgänger Seidl wird künftig Filmkritiken schreiben und mit Rainer Schmidt - Enckes Ehemann - für das Magazin "Frankfurter Allgemeine Quarterly" arbeiten.Psychologie sz ) - Eine unverträgliche Persönlichkeit gilt oft als Karrierebeschleuniger. Psychologen sagen nun aber: Ein garstiger Charakter bietet zwar Vorteile, doch diese werden durch andere Eigenheiten wieder aufgehoben. dlfk ) - Frank Castorfs Einstand in Hamburg ist wegen der Pandemie verändert worden. Die Oper "Boris Godunow" wich aufgrund der Distanzbedingungen einem neuen Projekt: "molto agitato". Szenisch habe das aber "nicht gezündet", meint Kritiker Jörn Florian Fuchs. dlfk ) - Max Annas erzählt im aktuellen Fall der "Morduntersuchungskommission" von der Punkszene in Jena 1985 und schnellt auf Platz eins unserer Bestenliste. Garry Disher steigt mit "Hope Hill Drive" neu ein und erobert sofort Rang zwei. (dlfk ) - Der Vater trinkt, das Rebellische der Mutter ist verschwunden und in der Schule wird "ausgesiebt". Die Ich-Erzählerin in Deniz Ohdes Roman "Streulicht" wird in den 90er-Jahren in Frankfurt am Main groß und trotzt der Abwertung und dem Rassismus.<--- bestellen dlfk ) - Wie klang es, wenn der Meister selbst am Klavier in die Tasten griff? Die Klavierfantasie und die sogenannte Chorfantasie geben einen Eindruck von Beethovens Improvisationskunst. dlfk ) - Sie wollten raus aus der geschlossenen Wohngruppe, wurden zu einem Vorzeigeprojekt für die Inklusion und machen noch immer das, was sie am besten können: Musik. Die Band "Station 17" gibt es seit mehr als 30 Jahren. faz ) Er war impulsiv, exzentrisch, radikal und manchmal auch nicht berechenbar. Rauh und sanft zugleich war er ein Rebell und Nonkonformist, den es heute so nicht mehr geben kann. Ein Nachruf auf den Schauspieler Birol Ünel. dlfk-audio ) - Autor/in Holm, Andrej