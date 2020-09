Robespierre in Berlin

Constantijn Huygens (1596 - 687): Constantijn Huygens: Euphrasia Augentrost. Übersetzt und herausgegeben von Ard Posthuma. Leipzig: Reinecke & Voß, 2016, 913-944Aktionen bm ) - - Wulf Dorn, Andreas Gruber, Romy Hausmann, Daniel Holbe, Vincent Kliesch, Charlotte Link, Ursula Poznanski, Frank Schätzing und Michael Tsokos machen mit bei Hilfsprojekt von Sebastian Fitzek - Ende März hatte Sebastian Fitzek das Projekt spontan ins Leben gerufen, "um durch die Corona-Krise in Not geratene Buchhändler zu unterstützen" - und jetzt, am 30. September, erscheint die Krimi-Anthologie Identität 1142, deren sämtliche Gewinne aus dem Verkauf des Buches über das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels e.V. dem kleinen und mittleren Buchhandel zugutekommen sollen.Die Nominierten bb ) - Der Bayerische Buchpreis wird in den Kategorien Sachbuch und Belletristik vergeben. Die Jury hat jetzt sechs Titel nominiert - über die Sieger wird am 19. November live auf der Bühne entschieden. bb ) - Die nominierten Titel für den Österreichischen Buchpreis stehen fest: Zehn Bücher wurden für die Longlist sowie drei Romane für die Shortlist des Debütpreises ausgewählt. Im Handel gibt es eine Broschüre mit Leseproben.ViacomCBS will Verlagsgruppe verkaufen bb ) - Bertelsmann, Mutterkonzern von Penguin Random House, und die Verlagsgruppe HarperCollins haben Interesse am Kauf der drittgrößten US-Verlagsgruppe Simon & Schuster bekundet. Dessen Eigentümer, der Medienkonzern ViacomCBS, will den schon seit einiger Zeit geplanten Verkauf des Verlags nun vorantreiben.Welttag des Buches bb ) - Am Welttag des Buches am 23. April fanden schon einige Online-Aktionen statt, rund um den Weltkindertag am 20. September wird das Lesen noch einmal gefeiert - mehr als 800.000 Kinder bekommen dann das Buch "Abenteuer in der Megaworld" von Autor Sven Gerhardt geschenkt.Charity für den Buchhandel bb ) - Am 30. September erscheint die Krimi-Anthologie "Identität 1142" (Vertrieb: Droemer), die Sebastian Fitzek gemeinsam mit 10 weiteren Autoren und 13 Fans herausbringt. Alle Gewinne aus dem Verkauf des Buches gehen an das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels.Gedrucktes ist gefragt bb ) - In einer Zeit wie dieser, in der seit einigen Monaten vieles anders ist - und allemal erst recht anders als geplant, lohnt sich der Blick zurück auf die Situation der Verlage im Jahr 2019 besonders Wencke Mühleisen: "Du lebst ja auch für deine Überzeugung" fk ) - Der Bürde, Kind der schweigenden Nazi-Generation zu sein, ist nicht zu entkommen. Die norwegische Performancekünstlerin und Autorin Wencke Mühleisen hat die Biographie ihres Vaters erforscht und dabei einen totalitären Bezug zu ihrer eigenen Vergangenheit gefunden - als ehemalige Kommunardin in Otto Muehls Psychosekte. Volker Breidecker hat ihr Buch "Du lebst ja auch für deine Überzeugung" gelesen.<--- bestellen (WDR 3 ) - Dany Laferrière ist genervt, wenn man ihn einen haitianischen Schriftsteller nennt. Denn seit Jahrzehnten ist er kanadischer Staatsbürger. In seinem Roman "Ich bin ein japanischer Schriftsteller" geht Laferrière verspielt der Frage der Identität nach. Eine Rezension von Tobias Wenzel.<--- bestellt Aby Warburgs Bilderatlas "Mnemosyne" faz ) - Die erste Mindmap der ModerneAby Warburgs Ziel war es, das "Bildgedächtnis" der europäischen Kultur in seinen wichtigsten Themen und Motiven zu zeigen. (Wootton / fluid, Courtesy The Warburg Institute, London)Ausstellungim Haus der Kulturen der Welt, Berlinhttps://www.hatjecantz.de/presse-30-0.html