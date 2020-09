Journalisten unter Beschuss

" ( Johann Nepomuk Nestroy bm ) - Elena Ferrantes Roman erzählt von Bildung und Desillusionierung wuv ) - Die Otto Group plant die Gründung einer Tochtergesellschaft für alle Zahlungsabwicklungen auf Otto.de. Der Marktplatz wird zur Plattform ausgebaut, auf der auch Drittanbieter ihre Waren verkaufen sollen. nb ) - Im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde übernimmt Hubert Burda Media die Mehrheit an der Berliner Good Hood GmbH, die das soziale Netzwerk für Nachbarn Nebenan.de betreibt. Das Münchner Medienhaus investiert eine zweistellige Millionensumme in das Unternehmen. Bereits sechs Monate nach dem Start von Nebenan.de hatte Burda im Juli 2016 in die Plattform investiert. Mittlerweile verzeichnet das Netzwerk über 1,6 Millionen Nutzer in mehr als 8.000 Nachbarschaftsrevieren in Deutschland. Die Gründer bleiben als Gesellschafter der Good Hood GmbH weiterhin an dem Unternehmen beteiligt. Auch die gemeinnützige Nebenan.de-Stiftung wird ihre Arbeit fortsetzen. dlfk ) - Die 32-jährige Schriftstellerin Giulia Caminito wird in Italien für ihr Erzähltalent gefeiert. Jetzt ist ihr erstes Buch auf Deutsch erschienen: ein Roman über ein Dorf vor 100 Jahren, das unserem Heute verblüffend ähnelt. dlfk ) - Hakenkreuze und Heil-Hitler-Rufe - das war gestern. Inzwischen versuchen Rechte, die offene Gesellschaft zu infiltrieren, indem sie deren Symbole übernehmen, beobachtet der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff. dlfk ) - Wer im öffentlichen Diskurs zu grell erscheint, droht Opfer der "Cancel Culture" zu werden, beobachtet Milosz Matuschek. Viele Intellektuelle könnten dem nichts entgegensetzen, meint der Journalist. Er sieht aber auch eine neue Lust am wilden Denken. dlfk ) - Wegen Corona wurde das Arabische Filmfestival zunächst verschoben. Jetzt startet es in Berlin mit kleinerem Programm und wandert von Kino zu Kino. Eine Reihe widmet sich dem weiblichen Widerstand und der Perspektive von Frauen. dlfk ) - Mit seiner Musik hat Hubert von Goisern fast die ganze Welt bereist. So kamen zur Mundart und dem Jodeltalent des Liedermachers immer mehr nicht-alpine Klänge dazu. Bis heute ist sein Künstlername Ausdruck von Heimatliebe und Protest zugleich. bb ) - Im ersten Halbjahr sei der Konzernumsatz von Bertelsmann trotz Corona-Pandemie lediglich im einstelligen Bereich, um 8,9 Prozent, gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Die Buchverlage hätten sich "robust" gezeigt. Das teilt das Unternehmen in seiner Halbjahresbilanz mit. wuv ) - Vor dem Mittagessen die wichtigsten Meldungen des Tages - das ist TechTäglich, die Technik-Kolumne von W&V. Heute mit dem grünen Licht für Amazon-Pakete per Drohne und dem ersten Samsung-Outdoor-Fernseher. Die exklusiv aufbereiteten Analysen, Hintergrundberichte und Reportagen richten sich an Entscheidungsträger und global Interessierte im deutschsprachigen Raum und erlauben eine klare Einordnung von geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen und Trends im internationalen Kontext. piqd ) - Von der Parasitenpresse, dem Verlag mit den besten Buchtiteln (aktuelle Auswahl: "die idiotische wucht deiner wimpern", "Hatte Kurt Cobain eine E-Mail-Adresse?", "Die Schienbeine der Stadt", "Am Rande der Wahrscheinlichkeit von Mexiko" ...) hatte ich noch nie gehört, bis ich die FAZ-Hymne über Andre Rudolphs neuen Gedichtband "Ich bin für Frieden, Armut und Polyamorie - welche Partei soll ich wählen?", die auf perlentaucher.de gewohnt souverän folgendermaßen zusammengefasst wird: piqd ) - Einige Menschen in Deutschland benutzten mit Selbstverständlichkeit neue Wörter wie "Lockdown" oder "Social Distancing", wehren sich zeitgleich allerdings "People of Color" oder "Race" zu sagen. Was steckt hinter dieser nicht immer stringenten Haltung? faz ) - Mehr als fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Hintermänner. Die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" zeigt sich selbstbewusst - und druckt die umstrittenen Karikaturen noch einmal. dw ) - In Frankreich beginnt am Mittwoch der Prozess der islamistischen Attentate auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt. Angehörige hoffen auf Antworten und Linderung. Aus Paris Lisa Louis.Journalisten unter Beschuss dwdl ) In Belarus geht die Regierung weiter gegen Journalisten vor, nun hat ARD-Korrespondent Jo Angerer das Land verlassen. Er hatte zwar eine gültige Akkreditierung, konnte aber trotzdem nicht mehr arbeiten. piqd ) - Im funk-Format "Germania" passiert das, was viel zu lange brach lag: Dort erzählen Menschen von ihren Erfahrungen in Deutschland, von ihren Geschichten und darüber, was sie von Deutschland halten. Es sind ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund. Der Journalist Juri Sternburg hat darauf aufbauend jetzt das Buch "Das ist Germania" veröffentlicht. Darin kommen vor allem Leute aus dem Hip-Hop-Bereich zu Wort, Sternburg hat deren Aussagen mit eigenen Texten ergänzt und etwas ziemlich Aufschlussreiches geschaffen. Er und seine Gesprächspartner eröffnen nämlich Perspektiven, die sonst oft untergehen. Im hier geiqten Interview mit der Juice spricht Sternburg über das Buch und was es zu etwas Besonderem macht:<--- bestellen dwdl ) - Halleluja! Böhmermanns neue ZDF-Show hat einen Namen turi2 ) - "FAS" zieht Claudius Seidl von der Spitze des Feuilleton-Ressorts ab, schreibt Ulrike Simon bei "Horizont". Seidl bleibt festangestellter "FAZ"-Redakteur in Berlin, wo er insbesondere Filmkritiken verfassen soll. Er kümmert sich zudem um das Magazin "Frankfurter Allgemeine Quarterly". Wer Seidl als Feuilletonchef bei der "FAS" nach 19 Jahren folgt, ist unklar. dlfk ) - Vor 150 Jahren endete die Schlacht von Sedan: Der Sieg über die französische Armee führte zur Gründung eines deutschen Nationalstaates und wurde im Kaiserreich zum Gedenktag. Publizist Konstantin Sakkas über ein schwieriges Jubiläum. dlfk-audio ) - Autor/in Wilhelm, Katharina dlfk-audio ) - Autor/in Wellinski, Patrick dlfk-audio ) - Autor/in Pongratz, Elisabeth dlfk ) - Autor/in Pfeil, Ulrich dlfk ) - Autor/in Weber, Anne Francoise dlfk ) - Autor/in König, Jürgen sz ) - Die Regisseurin Julia von Heinz war in ihrer Jugend bei der Antifa - nun hat sie einen Thriller über das Milieu gedreht. Ein Gespräch über politische Filme in Deutschland und Machismo in der linken Szene.