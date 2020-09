"Wir schaffen das"

"Warum fressen wir den Bolivianern ihr Quinoa weg, wo es bei uns Graupen gibt, die nicht 10.000 Kilometer weit herangekarrt werden müssen?" (, Koch und Landwirt, zit. n. DER SPIEGEL Nr. 10/29.02.2020, S. 73)BUCHHANDELDie Initiative Jetzt ein Buch! präsentiert die Leseempfehlungen von Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Entertainment.Wie gehen Buchhändlerinnen und Buchhändler mit Büchern um, die unter Rassismus-Verdacht stehen?Buchhändlerin Monika Noll startete ihre Ausbildung 1975 und ist seit dem Teil der Buchhandlung Roth.RECHTLICHES UND POLITIKAmazon nutze die Pandemie als Vorwand, um Produkte zu sperren. Amazon-Marktplatzhändler beschweren sich. Das Bundeskartellamt überprüft die Vorwürfe, wie das Handelsblatt berichtete.Hachette, HarperCollins and other publishers sued the Internet Archive for copyright infringement. But Internet Archive is defending its action.AUSZEICHNUNGEN UND PREISENavid Kermani erhält den Friedrich-Hölderlin-Preis, Dana von Suffrin den Förderpreis.Der bosnische Autor wurde in der Paulskirche in Frankfurt geehrt.Awards are given to books in a total of 4 languages, which represent the national languages.VERANSTALTUNGENVerlage können diesmal analoge und virtuelle Stände buchen und Lesungen finden hybrid statt: Die Münchner Bücherschau stellt sich im Corona-Jahr 2020 neu auf, mit Unterstützung von Weltbild.Das Literaturhaus Frankfurt setzt auf traditionelle Lesungen mit gleichzeitiger Liveübertragung.Platforms were set up for online rights trading as well as for live readings. faz ) - Hier wird alles auserzählt: Elena Ferrante zeigt in ihrem neuen Roman "Das lügenhafte Leben der Erwachsenen" recht aufdringlich, wie wenig sie ihrem Publikum zutraut. Von Andreas Platthaus<--- bestellen bb ) - Am 29. August erscheint bei Suhrkamp Elena Ferrantes neuer Roman "Das lügenhafte Leben der Erwachsenen". Interviews wird die Autorin keine geben, aber sie hat sich Fragen von Buchhändlern und Übersetzern gestellt. Ab morgen veröffentlichen wir exklusiv im Börsenblatt in deutscher Sprache Ferrantes Antworten. bb ) - Elena Ferrante hat sich zum Start ihres neuen Romans "Das lügenhafte Leben der Erwachsenen" Fragen von Buchhändlerinnen und Übersetzerinnen gestellt. Seit Samstag veröffentlichen wir eine Auswahl ihrer Antworten - heute geht es um die eigenen Wurzeln, weibliches Schreiben und wie sich das Corona-Virus auf die Situation der Frauen auswirkt. faz ) - Fünfundneunzig Seiten von atemberaubender Intensität: In seinem Roman "Rose Royal" entfaltet Nicolas Mathieu das ganze Drama zwischen den Geschlechtern.<--- bestellen dlfk ) - Müssen Migranten immer wieder sagen, dass sie Deutschland mögen? In dem Youtube-Format "Germania" füllen Influencerinnen und Rapper einen umstrittenen Begriff mit migrantischer Perspektive. Nun gibt es ein Buch dazu - ohne versöhnliches Ende. -Juri Sternburg im Gespräch mit Gesa Ufer<--- bestellen faz ) - Er ist einer der Großen des zeitgenössischen Krimis: Im Gespräch über seinen neuen Roman "Hope Hill Drive" erklärt Garry Disher, welche Rolle der Schauplatz in seinen Büchern spielt - und was ihn an seinen Landsleuten besonders reizt. Von Hannes Hintermeier und Kai Spanke---> Bücher von Garry Disher Frankfurter Anthologie faz ) - Wie erfasst man die Seele einer Landschaft? Hanns Cibulka beschränkt sich mit knappen Versen auf das Wesentliche und drückt damit aus: Die Zukunft liegt im Verzicht, nicht in der Fülle. Von Jan Röhnert---> Bücher faz ) - Robert Seethalers neuer Roman "Der letzte Satz" schafft es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Darin bricht Gustav Mahler zu seiner letzten Fahrt auf. Der Autor lässt jedoch Tiefe vermissen.<--- bestellen piqd ) - Manche Reporterïnnen reisen in Kriegs- und Krisengebiete, schleusen sich bei kriminellen Organisationen ein oder treffen brutale Mafia-Bosse. Auch Mats Schönauer riskiert auf seiner Recherche seine Gesundheit - allerdings nur die geistige, körperlich bleibt er unversehrt. dlfk-audio ) - Autor/in Borutta, Julia