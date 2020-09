Filme schauen & Fieber messen

247. Tag des Jahres, 737.673 Tag der Zeitrechnung3. September 2020 dlf ) - In den Kommentaren geht es hauptsächlich um den Fall Nawalny. Der russische Oppositionspolitiker wurde nach Erkenntnissen der Bundesregierung eindeutig mit einem Nervenkampfstoff vergiftet dlf ) - Heute steht der Auftakt des Prozesses um die islamistischen Anschläge in Frankreich im Januar 2015 im Mittelpunkt. Außerdem geht es um die Lage im Libanon, den Wirecard-Skandal und den Wahlkampf in den USA.Die Radiohighlights in der Übersicht für alle Kultursender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ByteFM sowie des Ö1 und SRF 2. Ö1 - Salzburger Festspiele 2020West-Eastern Divan Orchestra, Dirigent: Daniel Barenboim.Werke von Wagner, Schönberg, Boulez, Beethoven(aufgenommen am 16. August im Großen Festspielhaus in Salzburg in Surround Sound). Deutschlandfunk Kultur - Konzert"Musikfest Berlin" Live aus der Philharmonie BerlinWerke von George Benjamin und Wolfgang RihmEnsemble Modern; Leitung: Sir George Benjamin Deutschlandfunk - JazzFacts"Alles erlaubt" Ein Porträt des österreichischen Bassisten und Bandleaders Lukas KranzelbinderVon Stefan Franzen Ö1 - Zeit-TonDie rätselhaften Klangwelten des Abby Lee TeeNeue Musik von Abby Lee Tee Bayern2 - Zündfunk Deutschlandfunk Kultur - FreispielSchwerpunkt: Was heißt Provinz? "Im tiefen, queeren Wald"Von Mara May und Micha Kranixfeld Regie: die Autor*innenKomposition: Paul Hauptmeier und Martin ReckerTon und Technik: Alexander BrenneckeProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2020 (Ursendung)- Digitale Bildungsschere Ein Film von Valerie Henschel | 3sat - scobel - Ethik fürs Digitale 3sat - Ethik oder Etikettenschwindel? Biofleisch zwischen Tierwohl und Trittbrettfahrern | SWR - Die Verwandlung SWR - Das Geständnis Spielfilm Deutschland 2015 | NDR - Cäsar muss sterben Spielfilm Italien 2011 (Cesare deve morire) | WDR 3sat-video ) - Paris, Januar 2015: Frankreich trauert nach dem Attentat auf Charlie Hebdo. Maryse Wolinski, Witwe des ermordeten Karikaturisten Georges Wolinski, schreibt in Ihrem Buch "Schatz, ich geh zu Charlie" über diese Zeit.<----- bestellen 3sat-video ) - Fetter Pinselstrich und expressive Farben: Die Künstlerin Christiane Bergelt arbeitet mit vielen Farb-Schichten. Bis zum 11. Oktober 2020 zeigt das Museum Gunzenhauser ihre Werke. 3sat-video ) - Die besten queeren Filme des Jahres sind vom 2. bis 6. September 2020 in elf Städten zu sehen, darunter Berlin, Dresden und Wien. Zusätzlich gibt es VoD-Premieren und eine Retrospektive auf queerfilmfestival.net online zu sehen. 3sat-video ) - Nach sieben Jahren hat die Liedermacherin Alin Coen wieder ein neues Album herausgebracht. Für "Nah" hat sie alle Lieder, diesmal mit deutschen Texten allein geschrieben. 3sat-video ) - Der 1. September ist der Internationale Tag des Briefschreibens - 2014 ins Leben gerufen, um den Menschen eine Pause von der digitalen Kommunikation zu gönnen. Doch schreibt heute überhaupt noch jemand Briefe mit der Hand? 3sat-video ) - Am 6. August 1945 wurde über Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen. Rund 90.000 Menschen starben sofort. Am 9. August fiel die zweite Atombombe auf Nagasaki. Eine Graphic Novel erzählt jetzt die Geschichte hinter den Kulissen. 3sat-video ) - Drei Jahre lang 1200 Euro im Monat, ohne Bedingungen: Der Verein "Mein Grundeinkommen" startet ein über Spenden finanziertes Forschungsprojekt, bei dem 120 zufällig ausgewählte Bewerber ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten und regelmäßig dazu befragt werden 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Gespräch mit dem Soziologen Jürgen Schupp über das Modellprojekt "Mein Grundeinkommen" des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. 3sat-video ) - QAnon - dieser Begriff taucht immer wieder auf, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Doch wo kommen die abstrusen Theorien der QAnon-Anhänger her? Begonnen hat alles mit einem Spiel, bei dem die Wirklichkeit mit der Fiktion verschwimmt. (3sat-video ) - Nicolas Boukhriefs Thriller "Drei Tage und ein Leben" dreht sich um das Verschwinden einen kleinen Jungen und die Folgen. 3sat-video ) - Richard Wagners "Ring" erzählt der Illustrator Martin Stark nun in einem Bilderbogen in einzigartiger Form. Vier Bögen zeigen die Handlung in Bildform, die Libretti sind in voller Länge abgedruckt und ein fünfter Bogen erklärt den Stammbaum der Figuren. ttt-video ) - In den vergangenen Jahren hat der Fotograf Stefan Forster rund 600.000 Bilder von außergewöhnlichen Naturphänomenen auf Island, Grönland, Norwegen und den Faröer Inseln gemacht. Jetzt erscheint ein Band mit einer Auswahl seiner Bilder.<--- bestellen 3sat-video ) - Die Zürcher Rapperin ist zurück mit einer ordentlichen Portion Feminismus."Normale Menschen" von Sally Rooney 3sat-video ) - Sally Rooney erzählt in "Normale Menschen" von einer Jugendliebe im Internetzeitalter, in der Klassenunterschiede immer noch eine große Rolle spielen. 3sat-video ) - Wir sprechen mit der Literaturkitikerin Christine Lötscher über Sally Rooneys neuem Roman "Normale Menschen".<--- bestellen 3sat-video ) - Das Filmfest von Venedig geht als erstes großen Kinofestival der Corona-Ära an den Start - mit einschneidenden Änderungen: Maskenzwang drinnen, kein Publikum am Roten Teppich und Hollywoodstars bleiben zuhause. 3sat-video ) - Zuspruch und Kritik hagelt es nun für die Veranstalter der Berlinale. Genderneutrale Preise sollen 2021 verliehen werden - doch damit gibt es auch weniger Preisträger*innen 3sat-video) - Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin Berlinale, hat sich zur Entscheidung geäußert, in Zukunft genderneutraöe Preise beim Berliner Filmfestival zu verleihen."Die Topeka Schule" von Ben Lerner dlfk-audio - 5:30 min ) - Autor/in Balzer, Vladimir<--- bestellen dlfk-audio - 8:49 min ) - Autor/in Holler, Verena dlfk-audio - 6:08 min ) - Autor Beyer, Carsten