Aufbauschen, skandalisieren, beschimpfen

Montag, 31. August 2020

244. Tag des Jahres, 737.670 Tag der Zeitrechnung



"Nur was Einzelne tun, ist dem Spotte preisgegeben, wenn aber viele Tausende dasselbe tun, so hören die Ausnahmen auf, und es wird Regel und Brauch daraus." (Luise Otto-Peters)



Hörfunk-Tipps von Henry

31.8.2020



Musiktipp I

19:30 Uhr - Ö1 - On Stage

"La Mal Coiffée" im Jänner 2019 im Wiener Konzerthaus





Musiktipp II

20:03 Uhr - Deutschlandfunk - Kultur In Concert

"Lisa Bassenge Trio" Funkhauskonzert

Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur





Musiktipp III

23:30 Uhr - ARD - Radiofestival: Jazz

The Epic - Die Pat Metheny Group beim NDR Jazzworkshop 1980

Mit Michael Laages





Hörtipp I

19:04 Uhr - WDR 3 - Hörspiel

"Olivas Garten (1/4)" Von Alida Bremer

Regie: Claudia Johanna Leist



Hörtipp II

20:00 Uhr - ByteFM - Was ist Musik mit Klaus Walter

"Jungle Reloaded zum Zweiten"



Hörtipp III

22:05 Uhr - Bayern2 - Eins zu Eins. Der Talk

Gast: Klaus Doldinger, Jazzmusiker



Hörtipp IV

23:03 Uhr - Ö1 - Zeit-Ton

Orgel-Mitschnitte als Zeitdokument

Sieben Uraufführungen in Corona-Zeiten. Wolfgang Kogert an der Orgel des Großen Sendesaales



22:45 Uhr - Für immer jung Machen Forscher einen Menschheitstraum wahr? | Das Erste

23:30 Uhr - Letzter Sommer DDR Das Jahr, in dem die Einheit kam | Das Erste

23:55 Uhr - Days Spielfilm Taiwan 2020 (Rizi) | arte







Frederik Köster "Die Verwandlung"

12. Kasseler JazzFrühling 2020 Teil 1

(radio) - Frederik Köster: tp, flh, electronics, analog synthesizer, vocals / Sebastian Sternal: p, rhodes, effects / Joscha Oetz: b / Jonas Burgwinkel: dr



Exzentrisch, stur, genial

Van "the Man" Morrison wird 75

(dlfk-audiio - 2:27 min) - von Christoph Heinzle



Und noch mal: Da capo

+ "Chasing The Bird":Happy birthday Bird (1920-1955)

Deutschlandfunk -mit Karl Lippegaus - Spontaneität, Humor und Gefühl tönten schnörkellos und ungeschminkt aus seinem Altsaxofon. Sein Bluesfeeling war tief, seine melodischen Ideen unerhört. Aus Kansas City kam Charlie Parker, genannt "Bird", nach New York, setzte sich an die Spitze der Jazz-Modernisten und wurde zu Lebzeiten eine Legende.





FR: Aus der Ära des Umbruchs

radio - Als Charlie Parker, dem zeit seines Künstlerlebens der Name "Bird" anhaftete, im März 1955 gestorben war, tauchten an New Yorker Hauswänden Graffiti auf, die behaupteten: "Bird lives!" Soweit sich das auf seine ungebrochene musikalischen Präsenz im aktuellen Jazz bezog, war das die pure Wahrheit. Die physische Realität zeigte ein anderes Bild. Ärzte hielten den 34-Jährigen nach der Obduktion für einen Mittfünfziger. Ein schnelles, rastlos taumelndes, intensives Leben mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit hatte seine Spuren hinterlassen.



"Yardbird Suite"

NDRInfo - Der Saxofonist Charlie Parker. Von Karl Lippegaus





Zeit Online: "Der Beethoven des Jazz"

radio - Charlie Parker hat den Jazz revolutioniert: Der Saxofonist erhob die einst reine Unterhaltungsmusik zur autonomen Kunst. Sie klingt so zerrissen, wie es sein Leben war. Eine Würdigung zu seinem 100. Geburtstag. Von Stefan Hentz



"Bird Lives"

ARD - Radiofestival. Jazz





NZZ: Er spielte Saxofon wie ein verrückter Vogel. Sein Frühling endete tragisch

radio - Leben und Musik waren eins für ihn. Der legendäre Jazzsaxofonist schrieb Musikgeschichte - und prägte mit seinen Exzessen Ideale von Avantgarde und Jugendkultur. Heute würde er hundert Jahre alt. Von Ueli Bernays



"Bird Lives"

ARD - Radiofestival. Jazz





TAZ Den Blues wegstampfen

radio - Charlie "Bird" Parker hob Jazz in höhere Sphären. Erinnerungen an einen stilsprengenden und rastlosen Saxofonisten. Von Franziska Buhre



Lesung

Feridun Zaimoglu liesst sine Erzählung "Lemberg" exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(mdr) - Wenn Blicke töten können - dann ist der Ich-Erzähler aus dieser Geschichte ein Mörder, wenn auch nur ein Vogelmörder. Von Schuldgefühlen getrieben, begibt er sich auf eine Reise durch die eigene Stadt. Es könnte Kiel sein, die Wahlheimat des Autors. Jedenfalls gibt es Wasser, Wind und schroff agierende Menschen. Die Stadt erstarrt. Eine Seuche geht um. Die Sprache leidet an Asthma. Kurzatmig hastet sie durch die Gassen, sucht nach Auswegen und stößt dabei an die Gitterstäbe der Fantasie. Die Erinnerung an eine Reise nach Lemberg bietet einen Fluchtpunkt. Zumindest kurz. Wie ein Wetterleuchten. -Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.

Literarisches Quartetts

mit Dörte Hansen, Christian Berkel und Vea Kaiser diskutieren mit Moderatorin thea Dorn über Kate Elizabeth Russells "Meine dunkle Vanessa", Annie Ernauxs "Die Scham", Samantha Schweblins "Hundert Augen" und Robert Seethalers "Der letzte Satz".

