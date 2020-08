Branchen-Monitor Buch

'" ( Robert Redford) Musiktipp I ARD Radiofestival - KonzertMusiktipp II Deutschlandfunk - SpielraumMusiktipp III NDRInfo - Jazz SpecialMusiktipp IV SRF 2 - Late Night ConcertHörtipp I Deutschlandfunk - Das FeatureHörtipp II Bayern2 - hör!spiel!art.mixHörtipp III ByteFM - The Good NightHörtipp IV Ö1 - Elektroakustische Konzertserie von Günther Rabl Deutschlandfunk Radionacht - Jazz- Unterm Radar Fernsehfilm Deutschland 2015 | arte - Die Freibadclique Fernsehfilm Deutschland 2018 | 3sat - Keith Haring - Street Art Boy Dokumentation Großbritannien 2020 | arte - Papillon Spielfilm USA 1973 | 3sat - Die Berliner Philharmoniker 2020 Saisoneröffnung mit Kirill Petrenko | rbb Fernsehen Das Fremde nahebringen dlfk ) - In den abgedruckten Vorträgen erzählt die Publizistin Masha Gessen die Biografien von 58 Migranten, um ihnen so ihr Menschsein zurückzugeben. dlfk ) - In David Grossmans Buch "Was Nina wusste" geht es um Traumata, die von Müttern weitergegeben werden und aus der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts stammen. Doch Versöhnung sei möglich, sagt der prominente israelische Autor - auch zwischen Staaten. exklusiv für die ARD Kulturprogramme mdr ) - Eine Frau und ein Mann versuchen, sich mit ihrem kleinen Jungen ein neues Leben in einem fremden Land aufzubauen. Sprache und Gebräuche verstehen sie noch nicht richtig. Bald soll der Junge eingeschult werden, doch hier ist alles anders. Am ersten Schultag begleitet der Vater den Kleinen, die Atmosphäre wird immer beklemmender. Der Gang zur Schule lässt an Abrahams Weg zum Opferberg denken. Doch nicht Gott gilt es zu vertrauen, sondern den Menschen. Hans Gerhard, geboren 1973 in Braunschweig, lebt in Saarbrücken. Zuletzt erschien sein Kurzgeschichten-Band "Aber möglich, möglich muss es doch sein". Im Gespräch(dlfk-audio) - Urs Kienberger ist der Kopf einer Schweizer Hotelier-Dynastie. Seine Familie führt das Luxushotel " Waldhaus Sils " in der fünften Generation. Mehr als 70 Prozent der Gäste () kehren immer wieder, denn im Waldhaus sind sie zwar fern von zuhause, aber doch nie allein. Lesart(dlfk-audio) - Gespräch mit (dlfk-audio) - Von Hans von Trotha Buchkritik(dlfk-audio) - Rezensiert von Jörg Magenau (dlfk-audio) - Gespräch mit Klaus Bittner dlfk ) - Manuel Menrath zeichnet in "Unter dem Nordlicht" ein bestechend detailliertes Bild des Lebens der indigenen Völker Kanadas. Es ist eine Geschichte von Tod, Entwurzelung und kulturellem Verlust. Dabei kommen die Ureinwohner selbst ausführlich zu Wort. (d lfk ) - Seit fünf Jahren gibt es das Musikfestival "Pop-Kultur" in Berlin. In diesem Jahr findet es wegen Corona online statt. Das machen zwar alle, aber niemand so gut wie "Pop-Kultur", sagt Musikkritiker Tobi Müller. dlfk ) - Zum zweiten Mal sind die Münchner Kammerspiele zum Theater des Jahres gekürt worden. Die Münchner hätten eine "herausragende" Saison gehabt, sagt Franz Wille von "Theater heute". Doch ganz besonders hat es ihm die Inszenierung des Jahres angetan dlfk ) - Der Mensch ist frei: Darin sieht "FAZ"-Herausgeber Jürgen Kaube den Kern des Hegelschen Denkens. Dem Freiheitsbegriff der sogenannten "Querdenker" würde der vor 250 Jahren geborene Philosoph aber wohl widersprechen - auch in Bezug auf die Maskenfrage. - Jürgen Kaube im Gespräch mit Stephan Karkowsky faz+ ) - Vor 250 Jahren wurde der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren: Warum man ihn trotz, mitunter aber sogar wegen seines Satzbaus lesen sollte - Kaum ein Beitrag zum anstehenden Jubiläum des Philosophen Georg Wilhelm Hegel verzichtet auf den Hinweis, es handele sich um einen ungemein schwierigen Denker. Und kaum ein Beitrag schlägt sich nicht mit der Frage herum, was an Hegel denn heute noch aktuell sei. Oft werden als Antwort Hegel die nettesten und auch gar nicht unzutreffenden Komplimente gemacht - Denker der Freiheit, der französischen Revolution, der modernen Gesellschaft und ihres Staates -, die allerdings in Spannung zu jenen Schwierigkeiten stehen. Denn Hegel ist dann allenfalls aktuell trotz seiner schwierigen, umwegreichen, strapaziösen Art zu argumentieren. Man wünscht sich, er wäre nicht so schwierig. Das war schon zu seinen Lebzeiten so. Dunkel sei er, gar unlesbar, das Verb komme bei ihm in überlangen Sätzen oft erst nach einer halben Seite. Auch im mündlichen Vortrag war Hegel notorisch schwerfällig und zusätzlich seines starken schwäbischen Akzents halber für die meisten kaum zu verstehen. Schon Goethe wechselte Briefe mit Schiller, wie man dem abhelfen könne, Von Jürgen Kaube Denn Hegel ist dann allenfalls aktuell trotz seiner schwierigen, umwegreichen, strapaziösen Art zu argumentieren. Man wünscht sich, er wäre nicht so schwierig. Das war schon zu seinen Lebzeiten so. Dunkel sei er, gar unlesbar, das Verb komme bei ihm in überlangen Sätzen oft erst nach einer halben Seite. Auch im mündlichen Vortrag war Hegel notorisch schwerfällig und zusätzlich seines starken schwäbischen Akzents halber für die meisten kaum zu verstehen. Schon Goethe wechselte Briefe mit Schiller, wie man dem abhelfen könne, Von Jürgen Kaube 3sat-video ) - Freiheit und Vernunft: Was kann uns der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Corona-Zeiten sagen? Der vor 250 Jahren geborene Denker ist auch heute immer noch aktuell. 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit dem Kabarettisten Florian Schröder über seinen Auftritt bei der "Querdenken"-Demonstration in Stuttgart und die Aktualität von Hegel. radio ) - Bekannt geworden und ausgesprochen geschätzt als Schlagzeuger in Formationen von Susanne Abbuehl, Colin Vallon oder im Trio BraffOesterRohrer, hat Samuel Rohrer spätestens seit der Gründung seines Labels "Arjunamusic Records" gleich mehrere prominent besetzte Spielfelder.(r adio ) - Oliver Kluck wirft kurze Schlaglichter auf Deutschland - zornig, komisch und gnadenlos. Ein kurzweiliges Hörspiel zur Kultur des ICE-Fahrens, zur ostdeutschen Provinz, Frauenbefreiung und vielem mehr. dlfk ) - Nach den Protesten gegen die Präsidentenwahl in Belarus sind auch viele Journalisten verhaftet worden, schreibt die "FAZ". Wer nicht ins Gefängnis kam und sich weigerte, das Lügen mitzumachen, wurde durch russische Kollegen ersetzt. dlfk ) - Die Demonstration gegen die Corona-Bestimmungen in Berlin ist abgesagt. "Richtig so", sagt die Schriftstellerin Nora Bossong. Wer sich dadurch eingeschränkt fühle, stelle die eigene Freiheit über die der anderen.