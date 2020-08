Wortgeklingel

BUCHHANDELBundesregierung unterstützt Verlage und Buchhandlungen mit 20 Millionen Euro.FAQ für Verlage: Was ist förderfähig?"Verkaufen Sie an Ihren digitalen Lagerfeuern auch Bücher, Herr Kruecken?". publishingperspectives.com : Reluctance to diversityAspen Institute program offers discussion around issues of diversity and inclusivity.BUCHMESSERund 750 Aussteller kommen in die Hallen.VERLAGEEin Besuch beim Verbrecher Verlag - so ungewöhnlich wie erfolgreich.AUTORINNEN UND AUTORENWords Without Borders focuses on indigenous Paraguayan Guaraní language.Dem großen Philosophen zum 250. Geburtstag.RECHTLICHES UND POLITIK publishingperspectives.com : Writers' organisations react to crisis in BelarusEN International alarmed by protests and government brutality in Belarus.KULTURDie Rassismus-Debatte um "Jim Knopf" geht weiter. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann hält nichts vom Umschreiben. bm ) - "Ein persönliches wie weltoffenes Buch" faz ) - Alle Anfeindungen ließ sie hinter sich: Kate Kirkpatrick hat eine vorzügliche intellektuelle Biographie über Simone de Beauvoir geschrieben. Von Thomas MachoKampagne "Reclaim her Name" faz ) - Eine E-Book-Reihe veröffentlicht bislang unter männlichem Pseudonym erschienene Werke unter den richtigen Namen ihrer Verfasserinnen. Doch verlegerische Misogynie war nicht immer der Grund für einen solchen Schritt. Ein Kommentar von faz ) - In diesem Gedicht ist die titelgebende Stadt selbst völlig ausgeblendet. Der Name "Triest" steht für kulturelle Symbiosen und Spannungen aller Art. Können Verse sie auflösen?Dialektik der Reformer gue ) - Über Markus Gabriels "Fiktionen", die keinen geringeren Anspruch haben, als "unseren bedrohten Sinn für das Wirkliche zu rekalibrieren." - Das von Gabriel groß angekündigte Projekt Realismus 2.0 ist mit solchen Voraussetzungen und trotz großen summarischen Wortgeklingels eben kein konsistentes Argument gegen die Dialektik der Aufklärung und auch nicht gegen das postmoderne Denken und seiner Krise des Subjekts. Von Wolfgang Bock gue ) - Bernhard oder Handke? In Österreich ist das beinahe eine Glaubensfrage (so wie die russische Intelligenz, Brodsky zufolge, in Anhänger Tolstojs und Dostojewskijs zerfällt). Dass einer beide mit Gewinn liest, scheint nicht möglich oder kommt jedenfalls einem Sakrileg gleich. Meinen Freunden, in der Mehrzahl Bernhard-Leser, rate ich dennoch immer zu einer selektive Lektüre ihres Gegenspielers: "Lest wenigstens seine Journale!"Von René Steininger(gue) - Eine an den Lebenswendepunkten lokalisierte, sprachlich vielfältig instrumentierte Roman-Phantasie, die sich an Kurt Schwitters bewegtem Lebensweg orientiert. Von Wolfram Schütte