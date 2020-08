Rückkehr zu den eigenen Wurzeln

." (J itzchak Rabin dlf ) - Themen sind die Neuregelung der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer, die Debatte um die Erweiterung der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus und die Wahlrechtsreform, über die der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD heute berät. dlf ) - Themen sind der Nominierungsparteitag der US-Republikaner für die Präsidentschaftswahl sowie der Umgang einzelner Staaten mit dem Schulbeginn in Corona-Zeiten. Zunächst aber nach Belarus, wo sich Präsident Lukaschenko in schusssicherer Weste und mit Kalaschnikow in der Hand gezeigt hat.Hörfunk-Tipps zusammengestellt von radio.friendsofalan Musiktipp I ARD Radiofestival - KonzertMusiktipp II- D eutschlandfunk - Jazz LiveMusiktipp III Bayern2 - ZündfunkMusiktipp IV ARD - Radiofestival. JazzHörtipp I WDR 3 - HörspielHörtipp IIHörtipp IIIHörtipp IV Deutschlandfunk -"Bing / Losigkeit"- Durch Mord zur absoluten Macht Hitler dezimiert die SA | arte - Blutige Grenze Die Geschichte Irlands | arte Lomo - The Language of Many Others Spielfilm Deutschland 2017 | Das Erste - Drei Tage im Juni 1944 Dokumentation Irland / Frankreich 2019 | arte turi2 ) - BuzzFeed Deutschand lebt unter dem Dach von Ippen Digital weiter. Offiziell ist die Rede von einer "Partnerschaft". Die deutschsprachigen Ausgaben von BuzzFeed, BuzzFeed News und dem Rezepte-Angebote Einfach Tasty werden Teil des Ippen Digital Redaktionsnetzwerks. Bis Ende 2020 soll BuzzFeed komplett auf dessen Plattform wechseln. Das Berliner Team von Buzzfeed geht "unter gleichen Bedingungen" und "ohne Einbußen vollständig zu Ippen mit, schreibt Chefredakteur Daniel Drepper bei Twitter. Zudem soll die Redaktion weiter wachsen. Das Investigativ-Team von BuNachschub fürs Netz dwdl ) - Mit Eigenproduktionen, Koproduktionen und Lizenzserien will der NDR die ARD-Mediathek für den Wettbewerb der Streamingdienste aufrüsten. Im Gespräch mit DWDL.de kündigt Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor Fernsehen, mehrere Neustarts an mdr ) - "In einem Wohnhaus wird das Dach ausgebaut. Das setzt eine seltsame Mäusewanderung in Gang, die Tiere breiten sich in den angrenzenden Wohnungen aus. Eine Lebendfalle soll das Problem lösen. Dumm nur, dass die gefangene Maus die Falle nicht verlassen will! Stattdessen lockt sie ihre neue, menschliche Bekanntschaft auf eine surreale Reise durch die Stadt, aber auch durch einige Schattenbilder der Vergangenheit. Lässig-souverän fügt Nora Bossong in ihren Romanen, Gedichten und Erzählungen zusammen, was scheinbar nicht zusammenpassen will: Philosophie und Alltag, Politik und menschliche Schwächen. -Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben. dlf ) - Der Autor Wolfgang Büscher hat mehrere Bücher über das Wandern verfasst - in seinem neuen Buch "Heimkehr" schreibt er über einen monatelangen Aufenthalt in einer Jagdhütte im Wald. hei ) - TikTok will das US-Verbot nicht hinnehmen. Am Montag hat die US-Firma gemeinsam mit der chinesischen Mutter die erwartete Klage eingereicht. dlfk ) - "Vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens": Davon erzählt Marko Martin in "Die verdrängte Zeit". Ohne kanonischen Anspruch rekapituliert er Literatur, Musik und Kino der DDR und lädt ein, das kulturelle Erbe neu zu entdecken. radio ) - Die Geschichte des kleinen Prinzen vom Asteroiden B 612 ist weltberühmt und wurde in mehr als 350 Sprachen und Dialekte übersetzt - selbst in die fiktive Sprache Klingonisch. Das moderne Kunstmärchen, in dem sich reale und surreale Elemente mischen, wird meist als Kritik am Werteverfall der Gesellschaft und als Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit interpretiert. dlfk ) - Ob Stasi-Agenten, DDR-Oppositionelle oder Künstler: Die Reporterin Birgit Lahann hat mit allen gesprochen. Einfühlsam erzählt sie Geschichten aus einem untergegangenen Land und von den Freundschaften, die dabei entstanden sind szm ) - Der Schriftsteller Michael Krüger begann die Therapie gegen eine Leukämie gerade, als das Coronavirus sich verbreitete. Für das SZ-Magazin schreibt er Gedichte aus der Quarantäne. Folge 20: die App in meinem Herzen.