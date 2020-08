Glücklich ist, wer vergisst ...

Freitag, 21. August 2020

234. Tag des Jahres, 737.660 Tag der Zeitrechnung



Zitat des Tages

"Ich habe, glaube ich, die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo Sapiens gefunden. Wir sind es." (Konrad Lorenz)



Hörfunk-Tipp

22:03 Uhr - Somalias KulturszeneVergrabene Musiktraditionen neu entdeckt - deutschlandfunkkultur.de



TV-Tipps

20:15 Uhr - Eine Liebe für den Frieden - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (Spielfilm Deutschland 2014) | 3sat

22:25 Uhr - Grimme-Preis 2020 - Die Reportage - 3sat

22:45 Uhr - Der Regenmacher (Spielfilm USA 1997) | BR Fernsehen

23:30 Uhr - Heinrich Breloer Anlässlich der Besonderen Ehrung des Grimme-Preises 2020 | WDR



21. August 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - Es geht um das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg und die von der Bundesregierung geplante Abgabe für die Entsorgung von Einwegmüll. Zunächst jedoch ein Blick nach Russland.



Theater im Hörspiel

"Die Revanche der Schlangenfrau."

Ein Klangcomic frei nach Unica Zürn

(radio) - 2020 jährt sich der Todestag von Unica Zürn (1916 - 1970), einer Ikone des Surrealismus, zum 50. Mal. Die Künstler*innen kreieren als Femmage ein Klangkunstwerk, das Zürns einzigartigen künstlerischen Kosmos in einer fiktiven Biographie erfahrbar macht. Widerständen und Tragödien trotzend ließ Zürn ihr höchst komplexes und konsequentes Werk entstehen.



Lesezeit

"Das Frauenschiff oder Penelopes Sehnsucht nach dem Norden"

Ulrike Draesners Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(mdr) - Penelope will reisen. Nur mit Frauen. Sie lernen die Kunst der Seefahrt, die Phönizier bauen für sie das leichteste Schiff, das die Ägäis je verließ, und der Dichter muss in der Küche Seekarten zeichnen. Als der notorisch polyamore Odysseus zurückkehrt, legt das Frauenschiff ab und erreicht, nach diversen Abenteuern, im Norden eine Lagune am Ende des hohen Meeres. Das Wasser ist grün, milde weht der Wind. Die ersten Häuser Venedigs entstehen. Ulrike Draesner, preisgekrönte Erzählerin, Poetin, Sprachspielerin, Dozentin und Weltenerkunderin weiß: Eine Reise ist erst zu Ende, wenn Neues entsteht.



Quo vadis SPK?

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz

- Dachorganisation der großen staatlichen Berliner Museen und Institute

(3sat-video) - soll reformiert werden. Nun hat der Stiftungsrat eine Reformkommission geplant.

Vor der Zerschlagung?

(3sat-video) - Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwaltet Schätze wie die Berliner Museumsinsel und die Staatsbibliothek. Nun droht einer der weltweit größten Kultureinrichtungen das Aus. Der Wissenschaftsrat rät zur Auflösung des Kultur-Kolosses



Kultur-Tipp I

Musikfest Berlin

(3sat-video) - Auch im Corona-Sommer gibt das Musikfest Berlin den Auftakt der Berliner Konzertsaison, dieses Jahr erstmals auch digital - vom 25. August bis 23. September 2020.



Kultur-Tipp II

"Schlingensief in das Schweigen hineinschreien"

(3sat-video) - Christoph Schlingensief hat über Jahrzehnte die Theater- und Filmszene aufgemischt. Grenzen zwischen Kunst und Politik ließ der große Provokateur oft undefiniert. Zum zehnten Todestag gibt es ein filmisches Denkmal - ab 20. August im Kino.



Kultur-Tipp III

"Il Traditore"

(3sat-video) - In "Il Traditore" blickt der italienische Regisseur Marco Bellocchio aus der Perspektive eines Kronzeugen in die Abgründe der Cosa Nostra der 1980er und 90er Jahre. Die Hauptrolle spielt Pierfrancesco Favino.



Corona-Studie zu

klassischer Musik

(3sat-video) - Opern und Konzerte könnten nach einer Corona-Studie der Berliner Charité unter bestimmten Bedingungen wieder normal in vollbesetzten Häusern über die Bühne gehen. Dafür müsste das Publikum auch in den Sälen ständig einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.



"Tongedichte auf dem Saxofon"

Charles Lloyd Quartet Live 1998 29. Internationalen Jazzwoche Burghausen

(radio) - Mit Charles Llyod (Saxofon), Jeff Littleton (Kontrabass), Bobo Stenson (Klavier) und Billy Hart (Schlagzeug)

Aufnahme vom 27. März 1998 bei der 29. Internationalen Jazzwoche Burghausen



Christentum

Die Religion der weißen Männer

(dlfk) - Wie halten es eigentlich die christlichen Kirchen mit "Black Saints Matter" - den schwarzen Heiligen? Ein weißer Gott mit einem ausschließlich weißen Gefolge ist nicht unbedingt eine Empfehlung für eine Weltreligion, meint Journalist Uwe Bork.



Pierre Boulez dirigiert

"Sinfonie der Tausend"Gustav Mahlers 8. Sinfonie

(dlfk) - Zeitlebens komponierte Gustav Mahler groß besetzte Werke. In der 8. Sinfonie übertraf er sich selbst: Was damals als "Sinfonie der Tausend" gefeiert wurde, ist heute undenkbar. Mit Pierre Boulez' Aufführung von 2007 erinnern wir an das Musikleben vor Corona.



Bebel Gilberto

"Agora"

(dlfk) - Flirrende Sounds - geprägt von Traurigkeit



Kulturgut Innenstadt

Wie kommt wieder Leben in die City?

(dlfk) - Von Peter Kolakowski



Neu im Kino

"The Climb"

(dlfk) - Porträt einer Männerfreundschaft



Neu im Kino

"Exil"

(dlfk) - Verloren im Raum der Mutmaßungen



Lakonisch Elegant#96

Warum ist keiner so wie Schlingensief?

(dlfk) - Vor zehn Jahren ist er gestorben: der Künstler Christoph Schlingensief. Wir sprechen mit Aino Laberenz, Thomas Meinecke und Tobias Dostal über Schlingensiefs künstlerisches Erbe und seine möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger.



Lesart

Das Klima in der Literatur

Climate Fiction, Nature Writing, Eco Criticism

(dlfk-audio) - Gesprächmit Sieglinde Geisel, Neue Züricher Zeitung









Reihe: Lyriksommer

Ein Gespräch mit Safiye Can über "Rose und Nachtigall"

(dlfk-audio) - Gespräch mit der Autorin

<--- bestellen











Lyriksommer

Lieblingsgedicht

(dlfk-audio) - Von Klaus von Dohnanyi liest

Conrad Ferdinand Meyers "Zwei Segel" (1882)

Zwei Segel erhellend

Die tiefblaue Bucht!

Zwei Segel sich schwellend

Zu ruhiger Flucht!



Wie eins in den Winden

Sich wölbt und bewegt,

Wird auch das Empfinden

Des andern erregt.



Begehrt eins zu hasten,

Das andre geht schnell,

Verlangt eins zu rasten,

Ruht auch sein Gesell.



Buchkritik

"Die Sommer" von Ronya Othmann

(dlfk-audio) - Rezension von Meike Feßmann

<--- bestellen

















Empfehlungen von der

Buchhandlung Dichtung & Wahrheit in Wächtersbach

(dlfk-audio) - Gespräch mit Andrea Euler



Lesenswert

Raul Zeliks "Wir Untoten des Kapitals"

(swr) - Über politische Monster und einen grünen Sozialismus.

Thilo Krauses "Elbwärts"

(swr) - Der erste Roman des Lyrikers und Peter-Huchel-Preisträgers Thilo Krause bietet detailreiche Naturbeobachtungen, eine Reise ins Elbsandsteingebirge und in die DDR-Vergangenheit des Ich-Erzählers. Leider zerfransen Geschichte und Textgewebe.

Eliot Weinbergers "Neulich in Amerika"

(SWR2) - Eliot Weinberger setzt Aussagen republikanischer Politiker und Nachrichtenmeldungen zu faktenbasierten Collagen in Essayform zusammen, die ein realistisches Bild vom Zustand der USA vermitteln.

Von Geistern, Schatten und Dämonen

(SWR2) - Neue Bücher aus Deutschland, Frankreich, Irland und Israel - und ein Drink auf Charles Bukowski