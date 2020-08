" ( Iris Berben deutschlandfunkkultur.de - Klang der Wüste deutschlandfunkkultur.de - Hörspiel- "Winterlicht - Der Usedom-Krimi" - (Spielfilm Deutschland 2018) | Das Erste - "Strom to Go" - (Film von Reinhart Brüning und Stefan Hoge) | 3sat - "Eine pornografische Beziehung" (Spielfilm Frankreich/Belgien/Luxemburg/Schweiz 1999) MDR - "Kindheit" (Spielfilm DDR 1987) | rbb dlf ) - Kommentiert werden die Nominierung von Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten sowie die Erwägungen wegen der Coronavirus-Pandemie, Karnevals- und Faschingsfeiern zu verbieten. Zunächst geht es aber um die Entscheidung der EU, das Wahlergebnis in Belarus nicht anzuerkennen. mdr ) - 1990 - das Jahr, in dem der Horizont plötzlich ganz weit wird. Eine junge Frau kommt aus der Ukraine nach Moskau und erlebt die Perestroika: Sie sieht "die Hauptstadt" in Aufruhr, sie steht in der Schlange zum ersten McDonald´s des Ostens, die Grenzen sind offen - sie könnte reisen! Und sie begreift: Von jetzt an wird sie nicht länger Sowjetbürgerin sein, sondern für immer Ukrainerin.<--- bestellen dlfk ) - Avantgarde-Künstler, der auch Hits kann dlfk) - Ein Gedicht, das für viele vertraut klingt dlfk ) - Der Gedichtefänger<--- bestellen + mehr hier ---> mehr über seine Bücher hier dlfk ) - Ein Arbeitsmodell, von dem viele gar nichts haben? dlfk ) - Die Volkskammer besiegelt das Ende der DDR dlfk ) - Vor sechs Monaten ermordete ein Attentäter in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Danach gab es eine gewisse Nachdenklichkeit auch über die eigene Rolle in der Medienbranche. Davon ist nicht viel übrig, meint der Journalist Fabian Goldmann. dlfk ) - Für eine diskriminierende Sprache sind wir sensibilisiert. Historische Fotos werden jedoch wenig problematisiert. Die Visual-History-Forschung möchte das ändern. Pauschalrezepte für den Umgang mit herabwürdigenden, stereotypen Bildern gibt es aber nicht.(dlfk-audio) - Texte unter dem Namen Dönhoff zu veröffentlichen, davor hatte Friedrich Dönhoff zunächst Angst. Ständig wurde er auf seine berühmten Großtante Marion Gräfin Dönhoff angesprochen. Irgendwann traute er sich. Schrieb Krimis und Sachbücher, später sogar eine Biographie über die frühere Herausgeberin der "Zeit".<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit<--- bestellen (dlfk-audio) - Von Ulf Stolterfoht<--- bestellen (dlfk-audio) - Lieblingsgedicht - Franziska Pietsch(dlfk-audio) - Rezensiert von Ingo Arend(dlfk-audio) - Von Regina Voss dlfk-audio ) - Von Florian Werner dlfk-audio ) - Gespräch mit dem Ton-Steine-Scherben-Produzenten & Rio Reisers Bruder Gert Möbius 3sat-video ) - Für das Zürcher Theaterspektakel gab es keinen Grund die Flinte ins Korn zu werfen. Trotz Corona ist auf der Zürcher Landiwiese auch 2020 Spektakel angesagt - nur etwas anders. 3sat-video ) - Inmitten der Proteste gegen den umstrittenen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu entsteht eine kreative Szene, die sich mit Performances Gehör verschafft. 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit dem belarussischen Schriftsteller Viktor Martinowitsch über die aktuelle Lage in Belarus, die Forderungen der Opposition und die Rolle der EU. 3sat-video ) - Liebe und Tragödie: In seinem neuen Roman erzählt David Grossman von drei starken Frauen und spannt den Bogen vom gegenwärtigen Israel bis zur blutigen Geschichte Jugoslawiens unter Tito. Kulturzeit-Gespräch mit dem Journalisten und Literaturkritiker Andreas Isenschmid über David Grossmans neuen Roman "Was Nina wusste".<--- bestellen