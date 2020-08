Gesangs-Handwerker

BUCHHANDELPortoflio mit erstem branchenfremden Kunden erweitert.With its new series "Bookmark", the streaming giant wants to to highlight Black experiences in the book market.VERLAGEPublishers write letter to politicians about Amazon's growing dominance over book publishing.Constanze Neumann vom Aufbau Verlag über die lange und turbulente Verlagsgeschichte.DIGITALISIERUNGÖffentliche Bibliotheken verzeichnen Rekordnachfrage.AUTORINNEN UND AUTORENEuropean Writers' Council verurteilt die Ereignisse in Belarus.Writers such as Olga Tokarczuk, Margaret Atwood and Mike Leigh demand President Duda stop his government's homophobic tactics.KULTURDie Worte, die einst im Duden standen - und jetzt nicht mehr.AUSZEICHNUNGENAus über 200 eingereichten Titeln hat die Jury 20 Werke ausgewählt.Ein Kommentar zur Buchpreis-Longlist. bb ) - Ein neues Buch über Donald Trump ist auch in dieser Woche neu unter den Sachbüchern. Außerdem gibt es neues von Wladimir Kaminer. Unsere aktuellen Wochencharts im Überblick.---> bestellen