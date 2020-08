Informationspraxis

- Der Bruderkrieg - Deutsche und Franzosen 1870/71 (1/3) Eine Pariserin - Thema: Der Deutsch-Französische Krieg vor 150 Jahren | arte MediathekLeben im Takt des Stahlwerks 70 Jahre Eisenhüttenstadt | rbb FernsehenFilmDebüt im Ersten: Alles ist gut Spielfilm Deutschland 2018 | Das Erste deutschlandfunkkultur - Konzert der Vielen deutschlandfunkkultur - Bericht deutschlandfunkkultur - Konzert dlfk ) - Kinobesuche sind mit Abstand wieder möglich. Die "Süddeutsche" schwärmt von einem ungarische Animationsfilm-Klassiker. Und in der "FAZ" schreibt der Kameramann Axel Block über immer mehr Technik in Filmen und die Auswirkung auf das kulturelle Erbe. dwdl ) - Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat zwei neue, wöchentliche Live-Sendungen angekündigt. So starten noch in dieser Woche eine politische Diskussionssendung mit Markus Feldenkirchen sowie eine Büchershow. mdr ) - Ein alter Mann liegt im Vorraum einer Bank. Menschen steigen ungerührt über ihn hinweg, um an den Geldautomaten zu gelangen. Dass der Mann ein Sterbender ist und Hilfe gebrauchen könnte, scheint sie nicht zu bekümmern - oder haben sie womöglich Angst davor, dem, der auf dem kalten Boden liegt, etwas Wärme zu geben? Marica Bodrožic, die sich mit Büchern wie "Das Wasser unserer Träume" und "Mein weißer Frieden" als poetische Erforscherin menschlicher Innenräume erwiesen hat, erzählt vom Wesen unserer Gleichgültigkeit und davon, wie wir sie mit Hilfe der Pferde und Blumen überwinden können. -Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.