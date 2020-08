Mal wieder Publikum

BUCHHANDELIn der Krise und dem langen Lockdown ist der Umsatz mit E-Books gestiegen - hier alle Zahlen im Überblick.Horst Friedrichs ist auf der Suche nach besonderen Buchhandlungen durch Europa und die USA gereist.VERLAGEDer Aufbau Verlag wird 75. Ein Gespräch mit Eigentümer Matthias Koch.Ilona Bubeck und Jim Baker haben vor 25 Jahren den lesbisch-schwulen Querverlag gegründet.Der Regensburger Verlag "Schnell & Steiner" bringt ein Magazin in leichter Sprache heraus.VERANSTALTUNGENDas Hessische Literaturforum findet unter Corona-Auflagen statt - und bietet eine Bühne für literarische und politische Diskussionen.AUTORINNEN UND AUTORENImmanuel Kant war Rassist, sagt der Philosophie-Professor Marcus Willaschek. Was bedeutet das für unser Verständnis von ihm?KULTURGesellschaft für deutsche Sprache rät von Gendersternchen ab - obwohl sie schon weit verbreitet sind.AUSZEICHNUNGENDie ehemalige Buchhändlerin Adina Genglawski, ein Zahlenmensch im Literaturbiotop, ist für den Award nominiert.20.000 Euro für Dirk Rehm von Reprodukt. faz ) - Charles Bukowski kultivierte sein Säufer-Image, aber er war ein zäher und gewissenhafter Schriftsteller. Seinen hundertsten Geburtstag hätte er bestimmt nicht erleben wollen. Ein Kommentar von Paul Ingendaay faz ) - Unterwegs zum System: Wie Hegel sich als Gymnasialrektor Bildung, Lehre und Lernen vorstellte. Und was der Philosoph damit meinte, der Jugend müsse zuerst "das Sehen und Hören vergehen". Von Jürgen Kaube faz ) - Der Ethnologe Hans Peter Duerr macht sich in seinem Buch "Diesseits von Eden" auf die Suche nach dem Ursprung der Religion. Mehr als Exotismus, Sex und weitere heftige Beispiele bietet die Lektüre jedoch nicht. faz ) - Bernhard Schlink, am Krimi geschulter Bestellerautor, hat einen Erzählband über "Abschiedsfarben" geschrieben. Aber so zuverlässig er Spannung aufbaut, so zuverlässig zerstört er sie wieder. Von Jan Wiele faz ) - Meine sogenannte Heimat: In Sebastian Janatas Debütroman entdeckt ein Rückkehrer in seinem Kindheitsdorf eine familiäre Parallelvergangenheit. Von Cornelius Dieckmann